張進德到新竹成德擔任一日客座教練　捕手收穫多

▲張進德指導成德球員。（圖／成德提供）

記者楊舒帆／綜合報導

旅美捕手張進德利用休季空檔，8日到訪新竹市成德高中，指導後輩守備及打擊技巧，讓成德球員收穫滿滿，準備備戰即將開打的木棒聯賽。

成德總教練蔡丞賢是張進德大同學院的學長，透過NIKE訓練營蔡丞賢請張進德到校指導，8日張進德赴約，在成德校內貼身為成德木棒組球員修正打擊動作，也提點捕手守備技巧。

成德捕手獲益良多，陳聖平在NIKE訓練營是內野手組，沒有機會讓張進德指導捕手守備，不過其實他過去也曾任捕手，把握8日張進德到校難得的機會，他也趕緊吸收守備技巧。

▲張進德指導成德球員。（圖／成德提供）

陳聖平說，「學長教我們從基本開始，基本做好才會接著下一個動作，先教了接球還有抓跑者盜壘，丟二壘的動作，教我們一些技巧，幫助動作變快。」目前成德捕手是邱家慶，他第一次接受張進德指導也收穫很多，邱家慶說，「學長教我們用下半身丟球，接球時左手大拇指可以往上推，還有投二壘時加快速度。」

打擊方面，張進德也傳承了一些經驗，陳聖平說，「他教我們如何讓擊球面變得多而廣，也幫大家修動作，很感謝教練找他來，也感謝他抽空過來，希望我們木棒聯賽會有好成績。」

成德高中目前正在備戰19日開打的木棒聯賽，利用訓練空檔找來張進德當一日客座教練，9日開始將展開一連串的訓練賽，對手包含大專球隊等。

▲▼張進德指導成德球員。（圖／成德提供）