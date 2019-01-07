灰狼總教練席波杜無預警被炒　高層有意再找畢拉普斯

▲前灰狼球員畢拉普斯（Chauncey Billups）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

灰狼總教練席波杜（Tom Thibdeau）7日無預警遭球隊開除，球員都表示相當錯愕且毫不知情，而根據《ESPN》記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，灰狼也開始尋找新任總教練，其中前灰狼球員畢拉普斯（Chauncey Billups）與前公牛總教練霍伊伯格（Fred Hoiberg）都在總教練名單中。

席波杜於本季初「巴特勒賣我」事件中就已不被高層信任，曾傳出身兼球隊事務總裁的他因遲遲未替巴特勒找到新球隊，球隊戰績也不如預期因此想將他開除，而7日灰狼在輸給湖人後，灰狼也立即將他開除。

▲席波杜（右）遭灰狼開除。（圖／達志影像／美聯社）

當時美媒曾於灰狼曾於想開除席波杜之際就認為畢拉普斯是最有可能接任灰狼總教練的人選，畢拉普斯曾於2000年球季效力灰狼，於2017獲騎士隊邀請擔任總管，但他最後並沒有任職，目前則擔任《ESPN》球評。

根據《ESPN》報導，灰狼也有意藉由本次開除席波杜後將事務總裁與總教練職務分開，讓此職位不再兼任兩職，灰狼事務總裁目前由總管蘭登（Scott Layden）擔任，蘭登其實於11月時也曾差點因「巴特勒賣我」事件而遭開除，總教練職務也前灰狼教練桑德斯（Flip Saunders）之子萊恩（Ryan Saunders）暫代。

前公牛總教練霍伊伯格也曾於2003年球季至2005年球季擔任過灰狼球員，並在灰狼結束球員生涯，隨後他便前往愛荷華州立大學執教，並於2015年擔任公牛總教練，他執教NBA至今4季累積115勝，勝率可達42.6%。

▼前公牛教練霍伊柏格。（圖／達志影像／美聯社）