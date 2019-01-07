日職／吉田輝星火腿宿舍報到　入住大谷、達比修的房間

▲吉田輝星。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿第一指名吉田輝星6日報到，開啟人生第一次住宿舍體驗，將入住大谷翔平和達比修有都住過的404號房，隔壁就是去年第一指名清宮幸太郎的房間，他打趣地說，「這樣可以聽聽打者的想法。」對投球也有幫助。

吉田輝星入住日本火腿宿舍「勇翔寮」吸引電視台攝影機10台，媒體報導陣50人及150粉絲到場，他穿著高中制服現身和大家打招呼，在各種注視下開啟職棒生涯，他說，「終於要開始成為職棒球員，太開心了。」

黃金菜鳥不容忽視，球團準備了最好的環境，是達比修有和大谷翔平住過的404號房，可說是他們走過成長過程的「成功的房間」。吉田輝星說，「如果住在這裡的兩位前輩能這麼活躍的話，那我好像可以想像未來自己也能這麼活躍。」

去年選秀首輪清宮幸太郎就住隔壁的403號房。吉田輝星說，「職棒跟高中是完全不同的世界，打者的技巧和擊球策略都不一樣，我覺得可以聽聽打者的想法很不錯。」

吉田輝星還帶著一本書進來宿舍，這本書是11月23日入團會時，火腿監督栗山英樹給他的《小人生論》，上面寫著自我人生的約定，當時監督就指示他要帶著書進宿舍，並告訴他不能滿足也不能忘記感謝等人生道理。

伴隨著優質的環境與監督的貼心叮嚀，吉田輝星展開全新的宿舍生活，他說，「這是個讓我專注於棒球的好環境，可以將棒球擺在第一位。」火腿9日啟動新人訓練，官網將提供現場直播，前火腿球員岩本勉和田中幸雄擔任解說員。