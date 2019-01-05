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中職／YY迷你棒球學院落幕　張進德擔任講師

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▲美國職棒舊金山巨人隊捕手張進德擔任客座講師，並與MINI BASEBALL吉祥物「米米」頒發結業證書給每位小學員。（圖／主辦單位提供）

▲美國職棒舊金山巨人隊捕手張進德擔任客座講師，並與MINI BASEBALL吉祥物「米米」頒發結業證書給每位小學員。（圖／主辦單位提供，以下同）

體育中心／綜合報導

2019年的第一個周末，YY迷你棒球學院迎來了最後一堂課程，由美國職棒舊金山巨人隊捕手張進德擔任客座講師，並與MINI BASEBALL吉祥物「米米」頒發結業證書給每位小學員，恭喜他們通過四堂課的小小訓練，成為了「迷你米」。接下來迷你棒球將續辦冬令營活動，並由推廣大使張泰山與學員同樂，共同享受棒球樂趣。

張進德過去就有過指導青棒階段球員的經驗，這次「挑戰」年齡層更低的小球員，除了指導基本動作之外，進德葛格更是透過遊戲方式與小朋友打成一片，透過本次活動也有不同收穫，「對他們來說，現階段接觸棒球開開心心的就夠了，看到他們打球就會回想到我小時候打球，無憂無慮的樣子。剛開始接觸棒球沒有什麼壓力，就單純喜歡當作運動，看他們開心我也很開心，畢竟我的小孩剛出生，就會很有感覺。」

迷你棒球學院課程告一段落後，由張泰山擔任導師的冬令營緊接登場，張進德也鼓勵小球員多參與，感受棒球樂趣，張進德說：「多參與跟大哥哥們一起玩，雖然一開始他們都不認識彼此，不過透過這個活動可以多交一些朋友，一起打棒球是一件很棒的事情。」

迷你棒球學院延續活動好口碑，1/21(一)起與救國團共同舉辦兩梯次的迷你棒球學院冬令營，地點在嶄新落成的新竹市竹光國民運動中心。除了有WBSC認證的優良師資進行教學外，迷你棒球推廣大使張泰山也會到場與所有學員同樂，想利用寒假期間體驗棒球樂趣的小朋友千萬不能錯過，迷你棒球學院冬令營報名資訊請上MINI BASEBALL TAIWAN粉絲專頁查詢。

▲美國職棒舊金山巨人隊捕手張進德擔任客座講師，並與MINI BASEBALL吉祥物「米米」頒發結業證書給每位小學員。（圖／主辦單位提供）

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