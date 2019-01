喬治單節灌14分與衛少合砍68分　雷霆2分險勝拓荒者

▲喬治三節飆35分。(圖/達志影像/美聯社)



記者張曜麟/綜合報導

雷霆與拓荒者5日正面交鋒,兩隊賽前皆處於2連勝,雖然主場作戰的波特蘭大軍上半場仍處領先,但第三節喬治(Paul George)開始接管比賽,單節狂轟14分完全變成個人秀,全場繳出37分,而衛斯布魯克(Russell Westbrook)也有31進帳,雷霆靠著「雙星」合砍68分情況下,最終以111比109收下勝利。

上半場雙方都展現強大火力,首節戰罷兩隊以28比28打成平手,不過進入次節身為地主的拓荒者火力全開,靠著優異傳導製造出大量空檔機會,一度把比數拉開至9分差,不過雷霆二哥喬治馬上跳出來救火,一再切入撕裂拓荒者防線,更憑藉個人能力製造對手犯規,兩節下來「泡椒」就獲得11次罰球,而波特蘭全隊只有6罰。喬治上半場就拿下21分,這也幫助雷霆緊咬比數以57比62些微落後。

易籃後喬治連拿7分,很快將比數追至1分差,不過雷霆一再單打,反觀拓荒者則是多點開花,也順利抵擋雷霆反撲,面對僵持局面喬治開始接管比賽,不僅外線狂轟,突破禁區也無人能擋,單節狂灌14分加上拓荒者接連出現失誤,讓雷霆打得非常順手,第三節終了奧克拉荷馬就順利反超6分。

儘管處在落後,但拓荒者仍不斷頑強抵抗,雖然雷霆一度領先雙位數,但卻出現過多犯規,不斷送對手上罰球線,波特蘭軍團也抓住機會打出10比2猛攻,一舉將比數追至2分差,還在最後倒數階段搶下2波進攻籃板,無奈打得過於急促錯失追平機會,最終只能送喬治上罰球線,終場雷霆也以111比109驚險獲勝。

雖然喬治前三節飆了35分,但末節僅靠罰球取2分,不過仍攻下全場最高37分,8籃板,2助攻;衛斯布魯克31分,9籃板,7助攻;亞當斯6分,12蘭籃板,3助攻。

拓荒者方面團隊5得分上雙,里拉德(Damian Lillard)繳出23分,8助攻,2抄截;阿米紐(Al-Farouq Aminu)16分,15籃板,2助攻;麥卡倫(CJ McCollum)10分,2籃板,5助攻;紐基奇(Jusuf Nurkic)22分,8籃板,1助攻。

