喬治單節灌14分與衛少合砍68分　雷霆2分險勝拓荒者

▲喬治三節飆35分。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

雷霆與拓荒者5日正面交鋒，兩隊賽前皆處於2連勝，雖然主場作戰的波特蘭大軍上半場仍處領先，但第三節喬治(Paul George)開始接管比賽，單節狂轟14分完全變成個人秀，全場繳出37分，而衛斯布魯克(Russell Westbrook)也有31進帳，雷霆靠著「雙星」合砍68分情況下，最終以111比109收下勝利。

上半場雙方都展現強大火力，首節戰罷兩隊以28比28打成平手，不過進入次節身為地主的拓荒者火力全開，靠著優異傳導製造出大量空檔機會，一度把比數拉開至9分差，不過雷霆二哥喬治馬上跳出來救火，一再切入撕裂拓荒者防線，更憑藉個人能力製造對手犯規，兩節下來「泡椒」就獲得11次罰球，而波特蘭全隊只有6罰。喬治上半場就拿下21分，這也幫助雷霆緊咬比數以57比62些微落後。

易籃後喬治連拿7分，很快將比數追至1分差，不過雷霆一再單打，反觀拓荒者則是多點開花，也順利抵擋雷霆反撲，面對僵持局面喬治開始接管比賽，不僅外線狂轟，突破禁區也無人能擋，單節狂灌14分加上拓荒者接連出現失誤，讓雷霆打得非常順手，第三節終了奧克拉荷馬就順利反超6分。

▲衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）



儘管處在落後，但拓荒者仍不斷頑強抵抗，雖然雷霆一度領先雙位數，但卻出現過多犯規，不斷送對手上罰球線，波特蘭軍團也抓住機會打出10比2猛攻，一舉將比數追至2分差，還在最後倒數階段搶下2波進攻籃板，無奈打得過於急促錯失追平機會，最終只能送喬治上罰球線，終場雷霆也以111比109驚險獲勝。

雖然喬治前三節飆了35分，但末節僅靠罰球取2分，不過仍攻下全場最高37分，8籃板，2助攻；衛斯布魯克31分，9籃板，7助攻；亞當斯6分，12蘭籃板，3助攻。

拓荒者方面團隊5得分上雙，里拉德(Damian Lillard)繳出23分，8助攻，2抄截；阿米紐(Al-Farouq Aminu)16分，15籃板，2助攻；麥卡倫(CJ McCollum)10分，2籃板，5助攻；紐基奇(Jusuf Nurkic)22分，8籃板，1助攻。