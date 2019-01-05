全身出界救球沒被吹　杜蘭特不驚訝還認為裁判很好騙

▲杜蘭特認為裁判很好騙。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

火箭4日挑戰勇士，這場眾所矚目的上賽季西區冠軍戰重演，最終靠著哈登(James Harden)驚天三分彈幫助火箭以135比134擊敗衛冕軍，不過比賽卻出現許多爭議性吹判，其中最明顯就是杜蘭特在OT中全身出界救球裁判卻沒有響哨，而杜蘭特(Kevin Durant)本人對於這球也坦言非常清楚出界，並且認為全場出現很多漏判，所以很好騙。

OT賽中兩隊戰況進入膠著，不過最後30.9秒杜蘭特飛身救球，雖然最終成功把球救進場內，不過雙腳早已踩出界外，而一旁的裁判卻完全沒有任何哨音，也讓柯瑞隨後投進中距離反超比分，這讓防守的哈登氣得跳腳，恩比德(Joel Embiid)、保羅(Chris Paul)等多名球員以及眾多球迷也在網路上對裁判進行嘲諷。

ICYMI: The refs missed Kevin Durant stepping out of bounds, which helped give the Warriors a lead with 30 seconds left in OT last night pic.twitter.com/7Kpu8AjHmV — ESPN (@espn) 2019年1月4日

身為當事人，杜蘭特賽後也表明知道自己這球已經出界，還語出驚人地嘲笑裁判，「我很清楚知道自己出界了，但我對於這次判罰並不驚訝，這場比賽裁判已經漏判很多次了，所以你可以很輕易地騙過他們。」

事隔一日裁判報告書也出爐，承認杜蘭特那球就是出界，另外還指出，在OT結束前33.5秒杜蘭特持球突破，哈登對他有手部接觸犯規，但最終沒有吹罰；離終場前5.5秒柯瑞(Stephen Curry)沒有做腳踢球動作，是哈登將球砸至他的膝蓋，這也是一次誤判。

▲火、勇大戰出現多次誤判惹議。（圖／達志影像／美聯社）