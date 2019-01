全身出界救球沒被吹　杜蘭特不驚訝還認為裁判很好騙

▲杜蘭特認為裁判很好騙。(圖/CFP)



記者張曜麟/綜合報導

火箭4日挑戰勇士,這場眾所矚目的上賽季西區冠軍戰重演,最終靠著哈登(James Harden)驚天三分彈幫助火箭以135比134擊敗衛冕軍,不過比賽卻出現許多爭議性吹判,其中最明顯就是杜蘭特在OT中全身出界救球裁判卻沒有響哨,而杜蘭特(Kevin Durant)本人對於這球也坦言非常清楚出界,並且認為全場出現很多漏判,所以很好騙。

OT賽中兩隊戰況進入膠著,不過最後30.9秒杜蘭特飛身救球,雖然最終成功把球救進場內,不過雙腳早已踩出界外,而一旁的裁判卻完全沒有任何哨音,也讓柯瑞隨後投進中距離反超比分,這讓防守的哈登氣得跳腳,恩比德(Joel Embiid)、保羅(Chris Paul)等多名球員以及眾多球迷也在網路上對裁判進行嘲諷。

ICYMI: The refs missed Kevin Durant stepping out of bounds, which helped give the Warriors a lead with 30 seconds left in OT last night pic.twitter.com/7Kpu8AjHmV