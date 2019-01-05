大鬍子核彈級表現衝上MVP榜首位　詹皇因傷掉出前5

▲火箭哈登連5戰砍下至少40分。（圖／CFP）



記者黃詩崴／綜合報導

NBA最新官方MVP排行榜出爐，帶領公鹿獨走聯盟的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）掉下王位，取而代之的是近況堪稱核爆級表現的「大鬍子」哈登（James Harden），而因傷缺陣一週的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）則是掉出前5行列。

MVP排行榜首位為哈登，目前場均33.6分、5.9籃板、8.6助攻，最近更是連5場單場超過40分的神人演出，並且將火箭隊一舉拉到西區第4名的位置。

▲字母哥帶領公鹿獨走聯盟。（圖／達志影像／美聯社）



排行榜第二名，安戴托昆波則是從上週的首位掉到第2名，不過只是相比哈登的表現較為遜色些，因為不管是公鹿的團隊戰績或是字母哥個人表現，都絲毫沒有下滑的趨勢，目前公鹿也是一波4連勝；近9戰8勝的佳績。字母哥的人氣也隨著球隊戰績扶搖直上，目前在明星賽票選第一階段結果，身為東區人氣王，在全聯盟中僅落後「詹皇」詹姆斯。

▲暴龍雷納德回馬刺遭暴打一頓。（圖／CFP）



有鑒於字母哥與大鬍子火燙的表現，也讓排行榜其他球員略顯普通，暴龍隊的雷納德（Kawhi Leonard）在上週原先是排名第2，不過本週回到聖安東尼奧交手老東家，僅拿到21分並且球隊慘敗給馬刺也讓他在排行榜中掉到第4名。「詹皇」則是因傷缺陣一週，也讓他從排行榜前5位掉到第6名。

▼詹皇因傷近期只能坐壁上觀。（圖／CFP）

