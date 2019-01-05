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洋基兜售葛雷計畫暫緩　全看沙胖心臟手術復原狀況

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▲▼葛雷轉戰牛棚。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基休賽季積極兜售葛雷。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

從去年季後至今，洋基一直積極兜售先發葛雷（Sonny Gray），但現在這個計畫可能要先暫緩了。根據紐約媒體報導，老將「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）在12月底進行心臟手術之後，儘管洋基還是希望交易葛雷，但態度趨於平緩，順便觀望交易市場動向。

「我們還是有交易葛雷的計畫，可能在春訓，或者是在球季中。」總經理凱許曼（Brian Cashman）表示，等待沙巴西亞身體狀況一切恢復正常，將會繼續尋找葛雷的交易對象。

目前洋基先發輪值已經大致底定，如果沙巴西亞能在春訓前調整好狀態，新球季將由史華連諾、佩克斯頓、田中將大、哈普和沙巴西亞組成前5號輪值，但假設沙巴西亞還需要時間休養，洋基考慮讓葛雷遞補回到輪值。

自從2017年被交易到洋基後，葛雷出現了水土不服的狀況，去年球季表現更是不如預期，甚至在季中被拔先發轉任牛棚投手，今年賽季30場出賽丟出11勝9敗、防禦率4.90寫下生涯最差成績，洋基也積極尋找交易對象。

這位前運動家王牌投手交易消息傳出後，吸引有意補強先發的球隊前來洽談，包括紅人、釀酒人和教士等隊伍，但紅人已經透過交易補進羅亞克（Tanner Roark）和伍德（Alex Wood），對葛雷的需求度降低，目前看來剩釀酒人、教士較為積極。

▲2017美聯冠軍戰G3

▲沙巴西亞。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 洋基葛雷沙巴西亞
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