湖人保護龍體　詹皇預計再缺3戰差1場追平缺賽紀錄

▲詹姆斯將在缺席3場比賽，差一戰平缺賽紀錄。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

詹姆斯(LeBorn James)先前在聖誕大戰面對勇士不慎受傷，檢查結果為腹股溝輕微拉傷，至今已經缺戰4場比賽，雖然並非極度嚴重傷勢，但身為34歲老將又是球隊的重要核心人物，湖人也不急著讓「詹皇」復出，目前洛杉磯預計接下來一週他仍不會出賽，將會缺戰至少3場。

身為當今聯盟第一人，詹姆斯對湖人的重要性不言而喻，在他受傷後湖人也相當謹慎，雖然過去「詹皇」缺戰的4場比賽吞下1勝3敗，儘管如此他們仍不急著讓詹姆斯復出，接下來一週「詹皇」將接受複診，5日對戰尼克比賽不會上場之外，接下來連續2場客場之旅對決灰狼、獨行俠也都不會隨隊出征，湖人的做法也能夠讓人理解，畢竟他們目前仍排在西區第8，距離第4的火箭也只有1.5場勝差。

值得一提的是，詹姆斯一直是聯盟「鐵人」代表，進入聯盟16個賽季從來沒有經歷整季報銷，過去生涯最常缺陣紀錄是在2015年，當時他因為膝蓋以及背部的傷勢缺賽2週一共8場比賽，而現在「詹皇」確定缺席7場比賽，若之後再缺陣對活塞比賽，將追平自身缺賽紀錄。

▲詹姆斯對戰勇士不慎受傷至今缺賽4場比賽。（圖／CFP）