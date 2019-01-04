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中職／桃猿20日舉辦王柏融歡送會　有「9」就可以進場

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▲▼王柏融加盟北海道日本火腿鬥士記者會,王柏融,劉玠廷,洪一中。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融加盟北海道日本火腿鬥士。（圖／記者季相儒攝）

體育中心／綜合報導

歡送王柏融前進北海道！Lamigo桃猿4日公布王柏融歡送會時間，1月20日將在桃園國際棒球場舉行。

王柏融旅外加盟日本職棒北海道日本火腿隊，藉由歡送會的機會感謝一路支持他的10號隊友，Lamigo桃猿也在去年底發行王柏融中職生涯重大紀錄紀念幣套組來彰顯王柏融在中華職棒的成就。

歡送會當天將開放桃園國際棒球場內野限定區域讓球迷朋友進場來與王柏融互動，一起在他出發北海道之前留下美好的回憶。

王柏融歡送會進場Dress Code就是「9」，帶著「9」或「99」的元素就可以進場歡送王柏融，並且獲得歡送會入場券蓋印大王狂logo作為紀念。

若有準備禮物的10號隊友可以至服務台登記後被安排在集氣時間親自交給王柏融，10號隊友也可以在進場的時候至現場服務台填寫對王柏融的心裡話提問，歡送會安排「你問王答」脫口秀時間來讓王柏融親口回答雀屏中選的問題。

歡送會現場會抽出幸運的金銀狀猿卡友以及購買王柏融中職生涯重大紀錄紀念幣套組的朋友來與王柏融互動，現場也會開放讓王柏融為持有紀念幣套組的朋友簽名，大家一起在桃園國際棒球場進行最後的「大王應猿」，為大王高唱，為王柏融的日本行集氣。

Lamigo桃猿隊王柏融商品在當天也會在球場商品部上架服務10號隊友，現場消費滿千即贈限量大王感謝幣乙枚(金銀猿卡友免費兌換乙枚)，贈完為止。歡送會進場時間預計為中午12時，13時正式開始。

關鍵字： 王柏融
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