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菊池雄星記者會英文發言　期待對決大谷翔平

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▲▼ 菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）

▲菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

西雅圖水手隊在台灣時間4日舉辦入隊記者會，正式介紹日本投手菊池雄星的加入。菊池雄星透露從15歲開始就以打進大聯盟為目標努力，因此保持學習英文的好習慣。在記者會上菊池雄星也以英文向媒體打招呼，並且表示期待對決過去同樣就讀花捲東高等學校的學弟大谷翔平。

「從15歲開始我就希望打進大聯盟，這也是棒球最高層級的舞台。我也開始學習英文，這是非常重要的一部份。」菊池雄星表示希望能直接用英文，和美國的媒體和球迷溝通。不過他也因為還無法用英文給出更完整的回答，而稍微向媒體致歉。

菊池雄星與水手簽下4年5600萬美元合約，前3年為保障合約，若未來與水手延長合約，合約長度將是7年最高總額達1.09億美元。

自從1998年來，水手每年陣容至少會有一位日本球員，包括鈴木一朗、岩隈久志、城島健司、佐佐木主浩、長谷川滋利、青木宣親、川崎宗則和鈴木誠等人。

菊池雄星在下個球季，有機會和同樣在美聯西區天使隊的學弟大谷翔平進行投打對決，「我很期待挑戰他。」但菊池表示並不會想考慮二刀流，「我會專心在投球上。」

關鍵字： 菊池雄星水手
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