菊池雄星記者會英文發言　期待對決大谷翔平

▲菊池雄星。(圖/達志影像/美聯社)

記者林育正/綜合報導

西雅圖水手隊在台灣時間4日舉辦入隊記者會,正式介紹日本投手菊池雄星的加入。菊池雄星透露從15歲開始就以打進大聯盟為目標努力,因此保持學習英文的好習慣。在記者會上菊池雄星也以英文向媒體打招呼,並且表示期待對決過去同樣就讀花捲東高等學校的學弟大谷翔平。

「從15歲開始我就希望打進大聯盟,這也是棒球最高層級的舞台。我也開始學習英文,這是非常重要的一部份。」菊池雄星表示希望能直接用英文,和美國的媒體和球迷溝通。不過他也因為還無法用英文給出更完整的回答,而稍微向媒體致歉。

菊池雄星與水手簽下4年5600萬美元合約,前3年為保障合約,若未來與水手延長合約,合約長度將是7年最高總額達1.09億美元。

自從1998年來,水手每年陣容至少會有一位日本球員,包括鈴木一朗、岩隈久志、城島健司、佐佐木主浩、長谷川滋利、青木宣親、川崎宗則和鈴木誠等人。

菊池雄星在下個球季,有機會和同樣在美聯西區天使隊的學弟大谷翔平進行投打對決,「我很期待挑戰他。」但菊池表示並不會想考慮二刀流,「我會專心在投球上。」

