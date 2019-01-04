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SBL／璞園登錄NBA資歷強森、金酒找佐藍　台銀撿走天使搭配史貝斯

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▲▼璞園新洋將，強森（Orlando Johnson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲璞園新洋將強森（Orlando Johnson）擁有2年NBA資歷。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

SBL洋將持續洗牌，即將在4日新竹體育館展開的賽事，璞園新登錄擁有NBA資歷的強森（Orlando Johnson），金酒則是由克羅埃西亞籍的佐藍（Zoran Vrkic）取代努涅茲（Angle Nunez）。台銀一併撤換雙洋將，撿來努涅茲並更名為「天使」，另外還登錄史貝斯（Antwan Space）。

璞園將藍領類型的麥克（Michael Holyfield）換成身手較為全面的凱爾（Kyle Meyer）之後有了新氣象，但「Mr.Everything」瓊斯（Emmanuel Jones）卻在此時受傷於聖誕節後被迫割愛。新找來擁有2年NBA資歷的後衛強森預計上週就登場，可是護照意外被偷來不及登錄，改到本週登錄。

金酒在貝斯（Paris Bass）大麻事件後火速解約平息風波，依序測試了台銀棄將伍茲（Rashad Woods）與「天使」努涅茲。儘管努涅茲首站有27分、7籃板的出色表現，不過下一場僅8分、9籃板、3助攻，加上打法偏外圍缺乏策應及本土串連，不符合隊形決定再次換人。

▲維克奇(黑衣者)2013年曾隨母隊在NBA季前熱身賽對上七六人。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐藍（Zoran Vrkic，黑衣者）2013年曾隨母隊在NBA季前熱身賽對上七六人。（圖／達志影像／美聯社）

31歲的佐藍為SBL史上首位克羅埃西亞籍洋將，也是台啤的愛德（Edvinas Seskus）、塞瑟夫（Igor Zaystev）之後第3名歐陸洋將，過去有過西班牙乙級、丙級聯賽資歷，2018年則效力羅馬尼亞聯賽勁旅Dinamo Bucuresti，打法有著歐陸的扎實球風。

目前3勝12敗聯盟墊底的台銀一口氣撤換兩名洋將，昔日在NBA火箭時期與林書豪共識的史密斯（Greg Smith），與表現差強人意的羅德尼（Rodney Alexander）一同走人。

▲▼2018.12.29 金酒「天使」努涅茲（Angel Nunez）初亮相。（圖／籃協提供）

▲努涅茲（Angel Nunez）轉投台銀並改名為「天使」。（圖／籃協提供）

頂替史密斯的為擁有阿根廷、突尼西亞、喬治亞、智利等海外經驗的美籍機動型前鋒史貝斯。小洋將人選，台銀原本預計與富邦勇士棄將基斯（Shaquille Keith）簽約，但價碼談不攏作罷，趕緊找來被金酒遺棄的努涅茲，並改名為「天使」重新出發。

上述洋將也在3日完成身高測量，強森195公分搭配204公分的凱爾，佐藍則是197公分搭配204公分的夏普（Walter Sharpe），史貝斯199公分、天使195公分，全數符合405公分的雙洋將限制。

關鍵字： SBL璞園金酒台銀強森佐藍
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