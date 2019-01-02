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大谷翔平肘傷今年只打DH　喊出30轟30盜超高目標

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▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平新球季目標30轟30盜。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

天使日籍「二刀流」大谷翔平去年季後動了右手肘韌帶移植手術，今年球季手肘必須養傷，無法登板投球，只能以打者身份上場，儘管大谷曾為此感到沮喪，但他仍給自己訂定高標準，目標今年球季達成30轟30盜。

美聯新人王大谷翔平，今年以投手身份出賽10場，拿下4勝2敗，防禦率3.31的成績。以打擊身份出賽104場，326打數敲出93支安打，包含21支二壘安打、22發全壘打，還有61分打點、10次盜壘，打擊三圍0.285/0.361/0.564。

今年大谷翔平成為二年級生，有了第一年的經驗，大谷給自己更高的期許，目標打席數達到500至600個，目標達成30轟、30盜。「大聯盟球員的實力水準很高，想要在此立足，必須付出更多的心力。」大谷翔平說。

「我很失望無法投球，但我很幸運，我還能打擊。」大谷翔平手肘韌帶養傷至少需要1年，但比起投球，打擊所受的影響較小，又是以指定打擊身份出賽，他說：「首要目標是希望能趕在開幕戰前歸隊。」

即使輪值少了大谷翔平，但天使在季後針對殘破的先發輪值進行補強，大谷翔平除了為自己設定30轟30盜目標外，他更希望能幫助天使打進季後賽，世界大賽冠軍才是球員生涯的終極目標。

▲天使大谷翔平先發投球。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平最快2019年重返投手丘。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 大谷翔平天使30轟30盜
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