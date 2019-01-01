運動雲

> >

石川佳純等選手國家隊陪練　爆出兼當牛郎狠毆風俗孃30分鐘

ETtoday運動雲

▲▼日本桌壇女子國家隊石川佳純、加藤美優等人的陪練教練前田雄紀兼任牛郎 。（圖／翻攝自@chief_official twitter）

▲前田雄紀 。（圖／翻攝自@chief_official twitter）

體育中心／綜合報導　

日本桌壇女子國家隊石川佳純、加藤美優等人的陪練教練前田雄紀，被爆出是歌舞伎町牛郎，還曾發生暴力行為，甚至毆打風俗孃長達30分鐘，日本網友得知此事大為震驚，希望石川佳純、加藤美優等人能夠改換陪練教練。

現年33歲的前田雄紀畢業於明治大學，是罕見的削球手，並在吉祥寺卓球倶楽部擔任教練，曾獲得全日本選手權以及全日本社會人選手最佳16人，也是日本國家隊的御用陪練，常跟著石川佳純、加藤美優等國家隊的球員出國征戰。

不過前田雄紀卻遭爆料兼任牛郎，在日本討論區熱烈討論，據一名化名的知情者提到，前田雄紀從大學時代開始兼任牛郎，甚至還兼當過社長還是紅牌，並在人氣投票中獲得三連霸，不過周遭的人和客人都沒有人知道他是桌球教練的身份，更傳出有暴力行為。

起因是一名風俗孃因為欠債未清，卻跑到另一家店家工作，前田雄紀將人叫至店裡後，不斷用腳猛踹、毆打長達30分鐘，當天該名女子穿短褲，也因此全身受傷，該女事後提到，「當下一直喊痛，要對方住手，只想趕快逃跑。」不過，對此前田雄紀完全否認有暴力行為。

▼石川佳純。（圖／取自ITTF）

▲石川佳純。（圖／取自ITTF）

關鍵字： 石川佳純前田雄紀牛郎
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

熱門新聞

爆打到哭！日本超新星挑戰五月天　140秒就舉白旗投降

水手交易7主力再賣沒球星　戈登、席格都是非賣品

怪怪的！菊池雄星遭疑左肩膀有傷　多數球隊觀望中

紅人輪值ERA全大聯盟墊底　主動聯繫先發霍蘭德

菊池雄星確定與水手簽4年合約　波拉斯目標年薪2000萬

亞足賽／執教伊朗8年夠了　奎羅斯明年卸任不排除去中國

讀者回應

﻿

最新新聞

1姐稱小時候可愛　戴資穎：我走鐘了嗎

2勇士對太陽17連勝

3台銀史密斯走人　新將史佩斯報到

4胡耀恩對日本完投勝　許願全國賽

5日本國家隊陪練　爆出兼牛郎毆風俗孃

熱門新聞

1日本超新星挑戰梅威瑟　舉白旗投降

2水手沒有交易戈登或席格的計畫

3怪怪的！菊池雄星遭疑左肩有舊傷

4紅人繼續補輪值　主動聯繫霍蘭德

5菊池與水手簽4年約　細節待公布

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

佳里國小YAMAHA CUP參與十年不缺席　戴堉哲看見球員成長

轎車亂停5天！電話都打不通　地主怒拿保鮮膜手工「鍍膜」

句尾要加Skr、care要加s　盤點2018年流行的那些事

Angelababy被網友虧走音 發文萌問:請問我哪一段跑了呀

羅志祥唱胡彥斌唱到崩潰　模仿王嘉爾Aite Aite Aite玩壞啦！

「耶～我住嘉義我叫曾敬堯」　人肉佔位扭屁求上爆料公社
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366