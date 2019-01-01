石川佳純等選手國家隊陪練　爆出兼當牛郎狠毆風俗孃30分鐘

▲前田雄紀 。（圖／翻攝自@chief_official twitter）

體育中心／綜合報導

日本桌壇女子國家隊石川佳純、加藤美優等人的陪練教練前田雄紀，被爆出是歌舞伎町牛郎，還曾發生暴力行為，甚至毆打風俗孃長達30分鐘，日本網友得知此事大為震驚，希望石川佳純、加藤美優等人能夠改換陪練教練。

現年33歲的前田雄紀畢業於明治大學，是罕見的削球手，並在吉祥寺卓球倶楽部擔任教練，曾獲得全日本選手權以及全日本社會人選手最佳16人，也是日本國家隊的御用陪練，常跟著石川佳純、加藤美優等國家隊的球員出國征戰。

不過前田雄紀卻遭爆料兼任牛郎，在日本討論區熱烈討論，據一名化名的知情者提到，前田雄紀從大學時代開始兼任牛郎，甚至還兼當過社長還是紅牌，並在人氣投票中獲得三連霸，不過周遭的人和客人都沒有人知道他是桌球教練的身份，更傳出有暴力行為。

起因是一名風俗孃因為欠債未清，卻跑到另一家店家工作，前田雄紀將人叫至店裡後，不斷用腳猛踹、毆打長達30分鐘，當天該名女子穿短褲，也因此全身受傷，該女事後提到，「當下一直喊痛，要對方住手，只想趕快逃跑。」不過，對此前田雄紀完全否認有暴力行為。

▼石川佳純。（圖／取自ITTF）