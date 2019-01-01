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昌子源轉投法甲　世界盃比利時一役11人成全旅歐豪華陣容

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▲▼ 2018世足賽, 比利時VS日本。（圖／路透社)

▲2018世足賽, 比利時VS日本。（圖／路透社，下同)

記者謝孟儒／綜合報導

日本國家隊現在正面臨新舊交替的時代，不過在2018年俄羅斯世界盃的傑出表現，尤其是在對上比利時一役，差點寫下歷史，而當初陣中的11名球員，隨著昌子源轉投法甲球會土魯斯後，全員都在歐洲踢球。

日本國家隊將為歷史上首次進入世界盃8強而戰，他們的對手是由明星組成強大的比利時，當時主力陣容中唯一的非旅歐國腳的後衛只有昌子源，當比賽開始，原口元氣和乾貴士下半場4分鐘內接連破網時，日本燃起了晉級8強的希望。

▲▼ 2018世足賽, 比利時VS日本。乾貴士(Takashi Inui))進球（圖／路透社）

不過比利時只花了22分鐘就讓比賽回到原點，最後日本遭到絕殺落敗，昌子源悔恨地捶草地，畫面令人心碎，世界盃結束後，長谷部誠、本田圭佑都宣布離開國家隊，讓新生代能夠有更多的表現機會，在新主帥森保一上任後，至今還未嘗敗績，為了奪下第五座亞洲盃冠軍蓄勢待發。

而當初在比利時一役陣中先發11人之中，隨著昌子源以轉會費300萬歐元，從日職鹿島鹿角轉投圖盧茲後，全員形成一支歐洲球隊，門將川島永嗣（法甲斯特拉斯堡）、後衞長友佑都（土超加拉塔薩雷）、後衞昌子源（法甲土魯斯）。

後衞吉田麻也（英超南安普敦）、後衞酒井宏樹（法甲馬賽）中場柴崎岳（西甲基達菲）、中場長谷部誠 （德甲法蘭克福）、中場乾貴士 （西甲皇家貝提斯）、中場香川真司（德甲多特蒙德）、中場原口元氣（德甲漢諾威96）、前鋒大迫勇也 （德甲雲達不來梅），如此一來，日本共有15名球員在歐洲五大球會踢球。

▲▼ 2018世足賽, 比利時VS日本。（圖／路透社)

關鍵字： 世界盃世足賽日本國家隊原口元氣昌子源
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