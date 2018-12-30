等馬查多簽約後再決定　哈波最終可能選擇費城人

▲自由市場兩大球星哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado）動向備受關注 。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

自由市場兩大球星哈波（Bryce Harper）和馬查多（Manny Machado）都還未簽約，外傳馬查多已經決定加入洋基，不過根據美媒報導，在馬查多正式對外宣布簽約之前，哈波都不會做出決定，哈波新東家將成為大聯盟休賽季的最後壓軸好戲。

根據《NBC LA》記者杜阿爾特（Michael J. Duarte）報導，哈波目前還在觀望當中，預計等待馬查多簽約之後，才會有所動作。有消息指出，馬查多已經決定加盟洋基，最快將於明年1月初簽約。

杜阿爾特報導中提到，如果馬查多最終選擇加入洋基隊，在合約細節正式對外公布後，那麼有意網羅哈波的費城人隊將會加強爭取哈波的力度，觀察馬查多的合約價碼，給予哈波一張滿意的合約內容。

先前《紐約郵報》報導中提到，哈波、馬查多都很喜歡費城人，但對於加盟洋基更感興趣，不過洋基總管凱許曼（Brian Cashman）早已表態不會爭取哈波，所以比起白襪隊，費城人被認為會是哈波的首選球隊。

費城人的老闆密德爾頓（John Middleton）曾告訴《USA Today》記者奈騰格爾（Bob Nightengale），儘管砸錢簽哈波的做法可能不明智，但他們已經做好好花大錢的準備，為了就是要重返世界大賽冠軍榮耀。

▲費城人被認為會是哈波陣營首選球隊。（圖／達志影像／美聯社）



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