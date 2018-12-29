SBL／史密斯期末考被當？　富邦勇士15分差取4連勝送台銀5連敗

▲史密斯（Greg Smith）期末考攻下6分、9籃板、11助攻，無法幫助台銀中止連敗。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／新竹報導

儘管張博勝、陳順詳合力攻下40分，但台銀在第四節崩盤被富邦勇士轟炸28分逆轉戰局，終場富邦勇士96比84斬獲4連勝，台銀則苦吞5連敗，而台銀具備NBA資歷的洋將史密斯（Greg Smith）期末考繳出6分、11籃敗、9助攻。

新竹體育館29日的比賽，台銀與前役相同第一節打出流暢的進攻，張博勝連砍7分個人拉出7比0攻勢，加上富邦勇士單節6次失誤，台銀首節掌握4分優勢，次節陳順詳連線羅德尼（Rodney Alexander）保持44比42領先。

第三節張宗憲、蔡文誠連砍10分幫助富邦勇士超前，張博勝再次挺身而出包辦台銀此節末段11分的9分穩住局面以3分落後。決勝節台銀徹底熄火，蔡文誠與張宗憲接管比賽，終場96比84豪取四連勝，台銀則是收下五連敗。

▲張宗憲攻下富邦勇士本土最高的20分。（圖／籃協提供）

▲台銀一哥陳順詳此役手感火燙。（圖／籃協提供）

賈西亞（Charles Garcia）攻下20分、12籃板、5助攻，張宗憲同樣拿下20分，林書緯17分、9助攻、5抄截，米歇爾（Tony Mitchell）與蔡文誠分別貢獻17分、13分。台銀方面，張博勝全場最高24分，陳順詳20分進帳，羅德尼則是15分、7籃板，傳出可能本週就會被撤換的史密斯繳出6分、11籃板、9助攻。

富邦勇士總教練許晉哲表示，由於台銀非常會打第一節，且近期外線手感火燙，因此有叮嚀留意外圍，卻被台銀製造非常多空手切的機會，所幸球隊有即時調整才能夠拿下勝利，而現在的4連勝是彌補先前的4連敗，希望能夠延續勝利，補上在這之前的那波3連敗。