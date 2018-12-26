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諸羅山盃／IBA東西越戰越勇　靠著速度戰力拚隊史首冠

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▲▼2018諸羅山盃，IBA東西，小關雅弘。（圖／記者黃詩崴攝）

▲2018諸羅山盃，IBA東西闖進最後四強。（圖／記者黃詩崴攝）

記者黃詩崴／嘉義報導

日本IBA東西聯隊去年在諸羅山盃拿下季軍，今年球員身材整體不如去年高大，不過從64強階段開始越戰越勇，先後擊敗2支日本聯軍球隊，殺進最後四強。總教練小關雅弘表示，「我們要靠著速度戰抱回隊史首冠。」

▲▼2018諸羅山盃，IBA東西，小關雅弘。（圖／記者黃詩崴攝）

▲IBA東西總教練小關雅弘。（圖／記者黃詩崴攝）

IBA東西聯隊在64強裡先後面對日本東北、IBA山梨，先對於本土球隊的單一組成，日本採用聯隊組成因此稍佔優勢，但是東西在從64強開始，打擊火力大爆發，儘管小球員的身材看似不起眼，但是都能打出扎實安打殺進四強，成為本屆賽會決賽中唯一的日本球隊。 

相較於64強的火力噴發，東西在預賽期間的進攻稍嫌卡彈，教練表示，「預賽在比賽過程中，球員感覺有點慢熱，不過來到複賽後每個人打擊好像都開竅了，這點的確出乎我意料之中。」

東西去年在四強戰不敵IBA岩手，在季軍戰中以8比0擊敗台中北勢國小拿下季軍。今年小關雅弘的目標相當明確且清楚，那就是拿下隊史在諸羅山盃的首冠。而身材比起其他隊伍稍嫌矮小的問題，東西的球員則有優異的腳程能力，因此教練希望球員們以速度戰帶給對手壓力。▲▼2018諸羅山盃，IBA東西，小關雅弘。（圖／記者黃詩崴攝）

▲IBA東西在複賽展現過人進攻火力。（圖／記者黃詩崴攝）

第21屆諸羅山盃邀請賽將在明（27）日進行最終決賽，高年級組將在嘉義市立棒球場舉行，IBA東西將在早上8點交手台中力行國小，贏家將與北市東園國小、新北大豐國小之勝者爭奪最後的冠軍榮耀。

關鍵字： 諸羅山盃嘉義IBA東西小關雅弘
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