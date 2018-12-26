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諸羅山盃／社區球隊崛起　楠陽教練：給小球員留下最美回憶

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▲▼2018諸羅山盃，楠陽社區球隊，傅文壽。（圖／記者黃詩崴攝）

▲2018諸羅山盃，楠陽社區球隊。（圖／記者黃詩崴攝）

記者黃詩崴／嘉義報導

第21屆諸羅山盃今（26）日進行16強賽，高雄楠陽社區球隊交手日本IBA山梨。終場山梨以3比0完封楠陽，不過楠陽身為晉級16強中唯二的社區球隊表現已經十分理想。總教練傅文壽提到社區球隊的理念表示，「主要提供給愛打球但非科班學生一個享受棒球的機會。」

▲▼2018諸羅山盃，楠陽社區球隊，傅文壽。（圖／記者黃詩崴攝）

▲2018諸羅山盃，楠陽社區球隊0比3不敵IBA山梨。（圖／記者黃詩崴攝）

楠陽今天交手山梨，全場敲出7支安打遠多於山梨的3支安打，不過因為失誤才丟分吞下敗戰。賽後教練對球員的表現感到滿意，儘管沒能續寫去年隊史新高的8強，但其拚戰精神已經夠讓人感動。

這是傅文壽帶隊第5年，當初為了自己3個孫子想打球但學校沒有校隊可以打，進而創立了楠陽國小社區球隊，吸收附近幾個國小的學生，在假日練球及參加比賽。

▲▼2018諸羅山盃，楠陽社區球隊，傅文壽。（圖／記者黃詩崴攝）

▲楠陽社區球隊總教練傅文壽。（圖／記者黃詩崴攝）

談到社區球隊的文化養成，傅文壽認為，「相較於科班學校一週練習5天的時間，我們只有2天能夠練習，但是在週間就讓球員好好讀書做功課，練球、比賽時間選在週末，只要有空閒家長也可以一起陪同過來，增進親子關係。」

楠陽球隊未來會用同樣的模式發展，對他們而言終其目的並不是要培養出職棒明星，而是讓那些小朋友在人生中留下打棒球的美好回憶。

關鍵字： 諸羅山盃楠陽社區球隊IBA山梨傅文壽
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