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翻轉柯勢力！Curry 6簽名鞋正式登台　獨家限量預購中

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▲Curry 6簽名鞋正式登台。（圖／UNDER ARMOUR提供）

體育中心／綜合報導

UNDER ARMOUR攜手勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）推出新世代籃球鞋「Curry 6簽名鞋」，以「翻轉柯勢力（Ruin The Game）」傳達柯瑞對籃球的熱愛，堅持找到適合自己的進攻方式，從而翻轉NBA進攻生態的傳奇。

勇士一哥柯瑞以長程三分投射作為主要進攻手段，曾經被媒體批評不夠穩定、出手選擇不合理，甚至破壞了傳統比賽的觀賞性。但當他連兩年舉起NBA總冠軍金盃，意味著他正式向全世界證明，改變比賽的唯一方式是先破壞它，這並非出於不尊重傳統，而是基於他對籃球最深的愛。

「Curry 6簽名鞋」首度搭載UA獨家頂級HOVR中底科技，提供長時間地緩衝與能量回饋，UNDER ARMOUR設計師 Leon Gu 表示，「我們團隊藉由柯瑞的特色及洞察未來籃球鞋履的趨勢，設計出將更具跑鞋感的籃球鞋」。

▲Curry 6簽名鞋正式登台。（圖／UNDER ARMOUR提供）

根據NBA.com本季統計，柯瑞平均每場比賽跑動的距離達2.6英里(約4公里)，在NBA選手中達前10傑，因為每場比賽跑動距離較過往來得長，在籃球鞋履設計上更需要符合這樣的改變。柯瑞不論在有球或無球跑動上同樣具有威脅感和牽制力，只要他在球場上，隨時準備翻轉戰局。

▲Curry 6簽名鞋正式登台。（圖／UNDER ARMOUR提供）

Curry 6簽名鞋 翻轉柯勢力

每年年底NBA最受矚目的聖誕大戰迎來「海嘯勇士對決詹皇」的戲碼，去年柯瑞因腳踝受傷缺陣，而今年健康的他將首度穿上Curry 6聖誕配色來對抗紫金大軍。

「Christmas in the Town」配色靈感來自一群小朋友的聖誕節回憶，柯瑞與奧克蘭當地單位 FBCC (FORT BEND COMMUNITY CHURCH)創辦人Dee-Nyce共同合作，由12位8-13歲的孩童參與鞋履設計，以加州太浩湖的色調，水藍湖面上有著潔白融雪，進一步將HOVR中底顏色調整成 Carolina Blue，此色調混合了太浩湖的冰冷的雪景，以及柯瑞家鄉卡羅萊納藍色的經典效果，仿效了在北卡羅來納州度過的童年聖誕假期。

▲Curry 6簽名鞋正式登台。（圖／UNDER ARMOUR提供）

▲Curry 6簽名鞋正式登台。（圖／UNDER ARMOUR提供）

此外在大底、鞋墊上還融入小朋友們手繪的雪花、象徵奧克蘭的橡樹等圖騰。Curry 6「Christmas in the Town」配色是一款奧克蘭當地球星與地區孩童們共同創造的聖誕結晶，不僅成為柯瑞最難忘的聖誕禮物，同時也是他為全球孩子們捎來的聖誕佳節祝福。

Curry 6簽名鞋搭載UA獨家頂級HOVR中底科技，提供長時間地緩衝與能量回饋，減緩長距離跑動對雙腳的負擔；分割式外底結構提供良好操控感與抓地力，Speed Plate科技鞋底則穩固腳趾動能，讓每次突破擁有更佳的腳掌運作的順暢感。「Curry 6簽名鞋」的推出符合絕佳的足部操控感，穿起來彈性強韌有感。UNDER ARMOUR期盼如同柯瑞顛覆籃球比賽的舊思維，「Curry 6簽名鞋」多面向的科技效能，讓市場上籃球鞋履有著劃時代面貌。

▲Curry 6簽名鞋正式登台。（圖／UNDER ARMOUR提供）

獻給台灣柯迷的聖誕驚喜！

Curry 6 ”Christmas in the Town”即刻起至12/25 中午12:00限時預購，凡參加登記，即有機會優先購買12月26日於UA信義忠孝門市全台獨家限量販售的Curry 6聖誕配色。快號召你身邊的Curry迷，一同搶先 #翻轉柯勢力 #RuinTheGame。

活動辦法請見UA台灣臉書粉絲頁：www.facebook.com/UnderArmourTaiwan

關鍵字： 勇士柯瑞咖哩
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