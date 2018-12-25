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諸羅山盃／新瀉JBC前低年級組冠軍陣容　挑戰高年級首冠

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▲▼2018諸羅山盃，新瀉JBC，石塚智，多田大樹。（圖／記者黃詩崴攝）

▲2018諸羅山盃，新瀉JBC交手新竹東園。（圖／記者黃詩崴攝）

記者黃詩崴／嘉義報導

日本新瀉JBC隊曾在2016年諸羅山盃拿下低年級組的冠軍，當年4年級的學生今年都來到了6年級組，相隔一年再度來台挑戰諸羅山盃，這次的目標就是要再帶冠軍回家，完成低、高年級組都奪冠的紀錄。

▲▼2018諸羅山盃，新瀉JBC，石塚智，多田大樹。（圖／記者黃詩崴攝）

▲新瀉JBC總教練石塚智。（圖／記者黃詩崴攝）

本次賽會新瀉隊陣中有8名球員曾經在2年前參加過諸羅山盃，當時是新瀉隊首次報名低年級組，就一舉登頂。總教練石塚智接受訪問表示，「對於這些小球員來說，能夠出國的機會十分難得，當年拿下冠軍後，他們就很想再來台灣拿下高年級組的冠軍。」

▲▼2018諸羅山盃，新瀉JBC，石塚智，多田大樹。（圖／記者黃詩崴攝）

▲新瀉JBC複賽首戰擊敗新竹東園。（圖／記者黃詩崴攝）

對於諸羅山盃石塚智也認為可以讓台、日棒球文化互相交流。新瀉在今（25）日複賽首戰面對新竹東園的比賽，前段只領先2分，不過在4下靠著東園守備亂流，攻下4分贏下比賽。賽後石塚智說，「守備是棒球相當重要的一環，因此他們陣中所挑選的選手都以守備見長。」

不過對於志在奪冠的新瀉隊來說，首要面臨的挑戰可能是嘉義炎熱的氣候，目前新瀉的天氣僅有3度左右相當寒冷，不過嘉義的豔陽高照，再加上比賽時間都在白天，需要花時間調整對氣候的應變，不然就像陣中主力投手神保我心，一到台灣就感冒。不過隊長多田大樹倒是相當適應，並且說到很喜歡吃台灣的小籠包。

▼新瀉JBC隊長多田大樹。（圖／記者黃詩崴攝）

▲▼2018諸羅山盃，新瀉JBC，石塚智，多田大樹。（圖／記者黃詩崴攝）

關鍵字： 諸羅山盃嘉義新瀉JBC石塚智多田大樹
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