諸羅山盃／香港純陽女力發威　收下3年來首勝

▲香港純陽小學陣中有5名女球員。（圖／記者黃詩崴攝）



記者黃詩崴／嘉義報導

諸羅山盃第21屆今（24）日進行預賽最後一天的賽程。香港純陽小學交手台南白河之星B隊，純陽以8比1拿下首勝，純陽陣中有不少女生球員，教練陳朗恩表示，她們的實力在隊上不會輸給男生！

純陽國小自從2001年就曾參加過諸羅山盃，今年是第9年來台參賽，本次陣容裡總共有5個女生，並且在先發名單中，游擊手、一壘手等重要的角色也都由女球員擔綱，其中余潤琪不但是先發游擊手，也在比賽的後段登板關門投球。

▲諸羅山盃，香港純陽小學。（圖／記者黃詩崴攝）



純陽國小的女球員們，有不少人都有在打壘球，因此也表現的較為出色。今天賽後，陳朗恩接受訪問表示，「不管是打擊順序還是守備位置，都是看能力下去分配，不會因為是女球員就有其差別待遇。」

今年是陳朗恩帶純陽國小參加諸羅山盃的第3年，過往在預賽都遇到實力不俗的對手，不但都沒有晉級還一勝難求，儘管今年同樣止步預賽，但還是拿下了首勝。陳朗恩認為台灣的球員除了技術層面優異外，還能夠準確執行教練所下達的戰術。

▲香港純陽小學拿下近3屆以來首勝。（圖／記者黃詩崴攝）



香港的棒球人口較少再加上地狹人稠，棒球場相當罕見，不過純陽國小是唯一擁有自己的棒球場的小學，但球員組成都是一般生，很多人除了練棒球外還要去學習其他才藝，因此一週只有2次練球時間，但小球員都很珍惜練球機會，並且享受在棒球場揮灑汗水的時光。