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富邦效法美國辦高中明星賽　大聯盟球探：帶動中職發展

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▲▼富邦U-18明日之星大賽，場邊看台球探。（圖／記者林敬旻攝）

▲富邦U-18明日之星大賽，場邊看台球探。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／新北報導

富邦金控首度主辦U18明日之星大賽，國內外球探20位以上來觀賽，有大聯盟球探指出，這樣高強度的比賽能激勵球員，也讓他們擁有職棒的憧憬。

美國高中生暑假期間參加各式聚集全國高中菁英的賽事，類似這次U18明日之星大賽，例如林家正曾參加過的Area Code木棒錦標賽，還有Perfect Game High School Showdown都是較有名的賽事，由學生聯盟、運動用品廠商或其他企業等主辦，美國U18國家隊的球員幾乎都會參加這些賽事，也是大聯盟球探不能錯過觀察球員的好時機。

富邦金控主辦U18明日之星大賽，由悍將球探長沈鈺傑擔任賽事總監，選出全國菁英參賽，是經由國內外球探評比後的名單，呈現最高水準的投打對決，看台聚集20位以上國內外球探，除了國內4支球團都到齊之外，大聯盟球探有響尾蛇、道奇、教士、費城人、水手、海盜、金鶯、光芒等隊。

台灣首度舉辦高中明星賽，大聯盟球探說，「把最強好手集中起來比賽，可以知道誰真的會打，台灣由職棒球團舉辦也有好處，是帶動運動產業的機會，增加高中球員曝光機會，讓球迷關注選秀，這些球員未來會加入中職後，大部分先在二軍出賽，二軍比賽就會連帶受矚目，帶動發展。」

▲▼富邦U-18明日之星大賽，場邊看台球探。（圖／記者林敬旻攝）

▲富邦U-18明日之星大賽，場邊看台球探。（圖／記者林敬旻攝）

對高中球員也有正面影響，另一大聯盟球探指出，「對戰的對手都是最強的，球探、觀眾都在看台又有電視轉播，相信會比平常比賽還要亢奮，對悍將來說，新莊棒球場設有「Trackman」設備，可以藉以分析球員的進階數據，對選秀有幫助。」有球探也說，「參加球員來說，打得好的人會更努力，被打爆會不甘心，沒入選的看到他們在比賽也會受到刺激，都是正面影響。」

不同於平時高中母隊的比賽，球員能發揮自己的實力水準，球探觀察，「球員比較放得開，正常比賽中必須考慮到球隊勝負，在這邊比較沒壓力，能把自己展現出來，而且教練幾乎無戰術，投手、打擊、守備都由自己主導。」

由富邦悍將職業球團來辦這樣的賽事，給這些球員球星般的待遇，從前一晚的晚宴，飯店也把繡上自己姓名的球衣，附贈陳金鋒與王建民勵志書籍，比賽中體驗職棒賽前練習，由職業體能教練在帶，還有應援加油團在場上帶動，球探認為，「體驗這樣的過程，給他們很明顯的職棒目標，而想達到這個目標，沒有別的方式只有努力。」

▲▼富邦U-18明日之星大賽，場邊看台球探王金勇。（圖／記者林敬旻攝）

▲富邦U-18明日之星大賽，場邊看台球探。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 富邦U18大聯盟球探
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