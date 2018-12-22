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新北U18／岳政華傷後球速升奪MVP　教頭：恢復8成了

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▲新北U18，穀保岳政華。（圖／記者楊舒帆攝）

▲新北U18，穀保岳政華。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

穀保左投岳政華暑假期間受傷休息近兩個月沒有投球，新北富邦U18國際青棒賽22日冠軍戰先發，投5局無失分，率領新北藍拿下冠軍。

岳政華先發對決台北市，投5局，被敲3安打，飆4K，無失分。總教練周宗志說，「看他的表現，應該恢復到8成左右。」岳政華則說，「速度有回來，變化球還不太好，冠軍戰多少有壓力，觀眾很多像在職棒的感覺。」富邦贊助首屆賽事，冠軍戰把悍將應援團及吉祥物帶入場內，讓球員及現場觀眾體驗看職棒的應援風。

新北藍隊友打線熄火，僅在2局拿下1分，岳政華仍頂住壓力壓制對手，他說，「領先1分而已，想辦法壓低失分，把球投進好球帶。」岳政華冠軍戰飆勝投，拿下最有價值球員獎，23日他將以野手身份參加富邦U18明日之星大賽，他說，「最想對決投手是林逸達，因為跟他很好，而且他球速真的很快。」

穀保外野手林奕豪也將參賽，他說，「很期待能跟全國好手一起比賽。」穀保外野競爭激烈，其中岳政華、林子崴很強，打擊跟守備都好，林奕豪坦言，打擊最近太急，要再調整，才能把握住出賽機會。邱智呈也是外野好手之一，參加富邦U18明日之星大賽，他最想對決的是投手是陳柏毓，因為球速快角度好，從沒在場上碰過，想跟他對決一次。

關鍵字： 新北富邦U18邀請賽岳政華
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