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新北U18／幼稚園看王建民　簡子騏腳程優勢欣賞林哲瑄

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▲新北U18，鶯歌工商簡子騏。（圖／記者楊舒帆攝）

▲新北U18，鶯歌工商簡子騏。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

新北富邦U18國際青棒賽21日上演新北內戰，鶯歌工商簡子騏扛新北白隊第1棒，總教練王傳家鼓勵他善用腳程優勢，高三有大幅度成長，入選23日開打的富邦U18明日之星大賽，簡子騏最想對決高苑速球投手林逸達。

新北白是由穀保家商、鶯歌工商、秀峰高中、崇義高中組成聯軍，面對穀保家商木棒組主力組成的新北藍隊，打擊毫不遜色掃9支安打，首棒簡子騏2安打1打點，表現亮眼。

總教練王傳家說，「簡子騏從本壘跑一壘4秒以內，我常提醒他善用腳程優勢，應該要確實擊球，不要太強求長打，現在他升上高三，比較有發揮到他的優勢，而且守備範圍大，判斷力也在中上程度，未來可期待。」

簡子騏從幼稚園開始跟著爸爸看王建民在大聯盟的比賽，最欣賞當時洋基當家游擊手基特（Derek Jeter），因此踏上棒球路，不過因為快腿特別突出，從小到大都是擔任外野手。簡子騏將富邦悍將外野手林哲瑄視為學習的球員，「因為我跟他比較像，腳程快，而且他打球的風格很霸氣。」

富邦U18明日之星將於23日開打，簡子騏是鶯歌工商唯一代表，將加入高中明星藍隊，他透露，「很開心能跟全國最強的菁英對決，可以學到很多事物，最想對決白隊投手林逸達，因為他球速真的很快，以前沒對決過。」

▲新北U18，鶯歌工商簡子騏。（圖／記者楊舒帆攝）

▲新北U18，鶯歌工商簡子騏。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 新北富邦U18邀請賽林哲瑄簡子騏
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