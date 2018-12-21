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沒有大谷先發更殘破　天使1年900萬簽卡希爾補洞

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▲天使簽下卡希爾（Trevor Cahill）。（圖／達志影像／美聯社）

▲天使簽下卡希爾（Trevor Cahill）。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

天使將補強先發列為休賽季最大目標，日前才以1年1100萬美元合約簽下「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey），台北時間21日再次於自由市場中出手，以1年900萬美元簽下卡希爾（Trevor Cahill），最高獎金可達1050萬美元。

30歲的卡希爾在今年3月與運動家簽下1年合約，今年投出近年生涯最佳賽季，出賽21場包括20場先發，投出7勝4敗、防禦率3.76成績，這是他自從2014年以來首度單季吃下超過100局。

今年天使投手群表現不理想，4.15防禦率排名全聯盟第19，先發輪值中只有希尼（Andrew Heaney）投超過130局，最重磅的補強大谷翔平因手肘韌帶動刀，明年無法投球只能打擊，迫使天使積極在自由市場尋找投手補強，

天使隊本週陸續簽下哈維和卡希爾，將與左投希尼、史凱格斯（Tyler Skaggs）和右投巴瑞亞（Jaime Barria）共組先發輪值，目前先發部分補強暫告段落，下一步將鎖定牛棚投手。

天使隊連續4年無緣季後賽，教練團人事也有大變動，總教練索西亞（Mike Scioscia）也在球季後卸下職務，改由前老虎隊教頭奧斯瑪斯（Brad Ausmus）執掌兵符。

▲哈維轉戰紅人，初登板表現亮眼。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈維明年球季轉戰天使。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 天使卡希爾
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