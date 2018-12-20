才復出不久...南韓羽球帥哥李龍大遭爆和妻子分居欲離婚

▲李龍大與妻子卞秀美遭爆分居。（圖／翻攝自李龍大推特）



記者顏如玉／綜合報導

2016年里約奧運後一度退役，南韓天才雙打好手李龍大今年搭配金基正以「自由人」身份復出，仍受到南韓擁戴，不過近日卻遭爆與女星妻子卞秀美(音譯，Byun Soo Mi)已經分居，為離婚做準備，而女兒撫養權還未定。

作品有電影《三個夏夜》、《我們的戀愛履歷》的演員卞秀美，2011年在一羽球相關的活動擔任主持人，因此認識了李龍大，隔年兩人在泳池約會照片外流，戀情曝光後愛情長跑6年於2017年2月結婚，沒想到才過了一年多，兩人就被南韓多家媒體爆出分居消息，且都在為離婚做準備，而據悉兩人的女兒撫養權問題還未定。

▲李龍大今年復出。（圖／CFP）



李龍大15歲就被選入南韓國家隊，創下隊史最年輕紀錄，接著又三度登上奧運殿堂，2008年北京奧運搭擋李孝貞拿下混雙金牌，接著2012年倫敦奧運搭擋鄭在成拿下男雙銅牌，可惜2016年里約奧運搭配柳延星卻在8強意外落馬，沒能為南韓再添牌。

奧運無緣4強後，李龍大／柳延星在該年的韓國公開賽決賽擊敗大陸組合李俊慧／劉雨辰拿下冠軍，以世界第一之姿完美宣告退役，希望給年輕人更多機會，但也語帶保留地說有機會仍想為國效力，過了2年，李龍大以「自由人」身份復出卻身手未減，搭配金基正在超級300西班牙大師賽拿下冠軍，接著超級500賽韓國公開賽打進8強、超級300澳門公開賽也拿下冠軍，目標直指衝回世界前8。