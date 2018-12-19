影／諸葛洪中3年前神預測大王好表現　王柏融離隊3連霸隱憂

▲王柏融加盟火腿。（圖／記者季相儒攝）



記者劉峻誠／台北報導

「大王」王柏融19日正式加盟火腿，在台北的加盟儀式上，總教練洪一中說出自己的「神預測」以及未來的煩惱。

Lamigo桃猿領隊劉玠廷提到，王柏融加入球隊3年半，桃猿拿下3座總冠軍，感謝王柏融在這幾年的付出並帶給球迷的回憶。

洪一中也說：「在王柏融加入球隊時，我就說過他是中職最好的打者，看到他這麼風光加入日職，證明當初的論調不假，也恭喜柏融成功旅外。」

▲洪一中 。（圖／記者季相儒攝）



除了祝福王柏融外，洪一中也提到自己的心情，很高興，也很期待，但也有一些煩惱。洪一中說：「高興是看到柏融正式旅外，期待柏融能在日本有更好的成績，因為老實講，他應該是第一個透過這樣大型記者會風光旅外的選手，希望拿到好成績，成為一個指標。」

至於洪一中的煩惱是什麼？他說：「明年我們要挑戰3連霸，少了柏融這麼穩定的棒子，對我們來說是很艱鉅的挑戰，要說有沒有差？當然差很多，這麼好的棒子被火腿挑走了。」

不過洪一中也對王柏融提到，希望他不要擔心桃猿表現，他說：「相信以你在隊上的好人緣，你去日本打不好他們會更煩惱，所以別擔心3連霸的事，這交給我們，你要在火腿敲出更好成績。」