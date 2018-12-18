新北U18／高一陳委聖可造之材　李來發預測林逸達可飆150

▲新北富邦U18邀請賽，高雄市林逸達飆最快148公里。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

新北富邦U18國際青棒賽，高苑代表的高雄市18日迎戰南英代表的台南市，高雄市派出高一投手陳委聖掛帥先發投4.2局失1分，林逸達中繼3.1局無失分，黃靖祐關門1局，3投聯手壓制以6比1獲勝，分組第一晉級8強。

高雄市3局上火力發威，林正信掃出三壘安打，曾傳昇短打快腿上壘，翁耀宗適時二壘安打帶回2分，4局上利用對方失誤再下一城，6局上林正信保送，曾傳昇、劉愷廷安打再拿2分，9局上王家宏高飛犧牲打帶1打點。

陳委聖投4.2局，被敲4支安打，飆3K，失1分，他賽後透露，「今天控球還是要加強。」從台東縣新生國中到高苑工商，他希望在有競爭力的環境下求進步，學長林逸達是他的學習對象，陳委聖說，「我有不懂都會問他，他要我自己找到自己的放球點。」

同樣來自新生國中的邱駿威自高中開始「搶生意」也當投手，將與陳委聖競爭出賽機會，陳委聖透露，「他球速越來越快，而且尾勁很好。」不過陳委聖仍握有多樣化球路的優勢，除了國中擅長使用的曲球和滑球之外，高中多練變速球與指叉球，他說，「想把變速球練好，能用來吊球，壓制左打。」

總教練李來發重用陳委聖扛先發，長華盃對普門中學拿下完投勝，利用這次新北富邦U18青棒賽持續被戰木棒聯賽，李來發說，「他心臟很強，控球不錯的可造之材，只是肌肉要再鍛鍊好。」

林逸達中繼3.1局飆無失分，最快148公里，李來發說，「很久沒比賽了，要讓他動一動，這種天氣能飆147公里以上，未來要150公里應該沒問題，高苑提供球員舞台，是他們生涯的轉捩點，也希望未來進到好球隊有好的發展。」

▲新北富邦U18邀請賽，高雄市高一陳委聖先發好投。（圖／記者楊舒帆攝）