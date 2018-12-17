亞瑞沙遭爆最想去湖人　巫師預計留他到季末

▲亞瑞沙（Trevor Ariza）。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

鬧了快一個月的亞瑞沙(Trevor Ariza)交易案，最終在巫師與太陽達成1換2的協議下結束，但根據親近亞瑞沙的記者報導，如果要被交易，那他最想加盟的球隊是湖人。而巫師在今(17)日擊敗湖人後戰績為12勝18敗，仍有機會衝擊季後賽，因此根據美媒報導，巫師希望將亞瑞沙至少留到今年球季結束。

亞瑞沙曾在2012年開始為巫師隊效力兩季，其中在13-14球季整季先發77場比賽繳出場均14.4分、6.2籃板而且三分球命中率40.7%是生涯最高，讓他在下季獲得火箭隊的青睞。上季跟隨火箭在西區決賽敗給勇士後，在本季選擇加入太陽，雖然本季他的命中率是生涯最低，但他豐富的季後賽經驗，仍吸引湖人的注意，一度傳出湖人、七六人與太陽要做三方交易，但最終由巫師半路殺出，成功獲得亞瑞沙。

巫師球星沃爾(John Wall)談到此事時表示，「隊友離開會總是讓我難受，祝福他們一切都好，特別是烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)，他從新秀球季就在這裡成長，看著他離開很傷心，但我想是因為我們有三個頂薪球員，所以下一季留不下他，才提前將他交易。」畢爾(Bradley Beal)則表示，「這是一筆有得有失的交易，很難過看到朋友離開，但亞瑞沙和我們重聚了，我對此很開心。」

▼巫師畢爾期待和亞瑞沙聯手。（圖／CFP）