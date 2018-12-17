運動雲

> >

亞瑞沙遭爆最想去湖人　巫師預計留他到季末

ETtoday運動雲

▲▼亞瑞沙（Trevor Ariza）。（圖／CFP）

▲亞瑞沙（Trevor Ariza）。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

鬧了快一個月的亞瑞沙(Trevor Ariza)交易案，最終在巫師與太陽達成1換2的協議下結束，但根據親近亞瑞沙的記者報導，如果要被交易，那他最想加盟的球隊是湖人。而巫師在今(17)日擊敗湖人後戰績為12勝18敗，仍有機會衝擊季後賽，因此根據美媒報導，巫師希望將亞瑞沙至少留到今年球季結束。

亞瑞沙曾在2012年開始為巫師隊效力兩季，其中在13-14球季整季先發77場比賽繳出場均14.4分、6.2籃板而且三分球命中率40.7%是生涯最高，讓他在下季獲得火箭隊的青睞。上季跟隨火箭在西區決賽敗給勇士後，在本季選擇加入太陽，雖然本季他的命中率是生涯最低，但他豐富的季後賽經驗，仍吸引湖人的注意，一度傳出湖人、七六人與太陽要做三方交易，但最終由巫師半路殺出，成功獲得亞瑞沙。

巫師球星沃爾(John Wall)談到此事時表示，「隊友離開會總是讓我難受，祝福他們一切都好，特別是烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)，他從新秀球季就在這裡成長，看著他離開很傷心，但我想是因為我們有三個頂薪球員，所以下一季留不下他，才提前將他交易。」畢爾(Bradley Beal)則表示，「這是一筆有得有失的交易，很難過看到朋友離開，但亞瑞沙和我們重聚了，我對此很開心。」

▼巫師畢爾期待和亞瑞沙聯手。（圖／CFP）

▲巫師二哥畢爾。（圖／CFP）

關鍵字： NBA亞瑞沙巫師湖人
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

又要買彩券了！一句話撩妹子　沒有閃光GET還被回：祝中獎

推薦閱讀

不去湖人了！　沃神爆亞瑞沙將前往巫師

太陽老闆堅持不與湖人交易　啟動1換2送亞瑞沙至巫師

亞瑞沙將到湖人、七六人想要波普　交易只差細節

詹皇僅得13分失望提前離場　沃爾飆40+14+6止住巫師4連敗

熱門新聞

中職／老牛迷通通站出來　興農奪冠班底大合照

王建民公開長高秘方　小朋友驚呼「哇」

梅西戴帽今年已轟50球　5大聯賽僅他打進14球+10助攻

錯怪巴特勒？灰狼爆冷輸西區爐主太陽　羅斯怒：根本不想贏

大專足聯／「這就是足球！」　淡江銘傳多碰撞爆口角

太空人兜售瑞迪克　2年3200萬美元先簽3屆明星外野手

讀者回應

﻿

最新新聞

1歐尼爾：勇士內鬥無法完成3連霸

2後衛籃板不輸人楊雅惠10顆創新高

3曾雅妮：相信可以再回來

4退賽分組排第4　戴資穎進帳9000美元

5馬刺三星合砍61分輕取七六人

熱門新聞

1老牛迷站出來　興農奪冠班底合照

2王建民公開長高秘方　小朋友：哇

3梅西今年已轟50球　創5大聯賽1紀錄

4灰狼爆冷輸西區爐主太陽　羅斯怒

5大專足聯淡江銘傳多碰撞爆口角

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

張泰山引退邀滅火器表演　盧秀燕突打斷被球迷怒噓下台

盧秀燕亂入滅火器表演？　張泰山回應：別再誤會了

盧秀燕打斷滅火器不尊重 陳禹勳：觀眾席的人就不尊重妳

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

澎湖男兒的花蓮夢

清寒童「生日撿回收」緊盯蛋糕 麵包師開門親送：記得吹蠟燭

愛狗暖兒慘死無照屁孩輪下　心痛父：現只能燒紙糊狗給他

陳立農見佘詩曼喊：這位客人　超淡定點餐完全沒認出娘娘！

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

林俊傑大跳郭富城櫻花舞　動作超到位....根本100分
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366