柯瑞犯滿、巴特勒最後一擊「麵包」　勇士錯失絕殺機會遺憾輸球收場

金州勇士6日作客洛杉磯快艇，灣區大軍克服最末節一度落後達12分，並面臨總教練柯爾（Steve Kerr）與一哥柯瑞（Stephen Curry）相繼離場的極端劣勢，仍靠著強大的韌性追到僅1分分差。然而，巴特勒（Jimmy Butler III）最後一擊跳投出現「麵包」（Airball），錯失絕殺機會，勇士最終以102比103飲恨，讓快艇驚險在主場守住勝利。

快艇主力後衛哈登（James Harden）此役缺陣，但開賽後靠著穩健的團隊配合，首節便建立起雙位數領先，勇士方面則在開局遭遇重創，核心柯瑞在首節不慎受傷一度返回休息室治療，引發外界擔憂，幸好經過檢查後並無大礙，柯瑞迅速重返賽場，並在第二節最後3分鐘徹底爆發，個人連拿9分帶起團隊攻勢，助勇士在半場結束前將落後分數追到4分差。

不過易籃後，快艇菜鳥桑德斯（Kobe Sanders）化身板凳奇兵，單節個人猛飆10分，包含多次三分命中與震撼全場的扣籃秀，帶領快艇在第三節打出21比13比分，在第3節結束時取得76比64、多達12分領先。

戰局在第四節進入白熱化，勇士展開瘋狂追分，培頓二世（Gary Payton II）與桑托斯（Gui Santos）接連取分，然而關鍵時刻，場上出現了令勇士教練團極度不滿的吹判，先是柯瑞一記精彩的拋投被裁判判定為提前犯規在先、進球不算；隨後培頓二世在籃下的防守被漏吹干擾球，反而讓快艇在混戰中投進三分，這兩波不利吹判讓總教練柯爾徹底理智斷線，衝進場內怒噴裁判，連吞兩次技術犯規遭奪權驅逐。

不過主帥遭驅逐反而點燃了勇士鬥志，柯瑞在比賽倒數階段展現領袖價值，連續飆進兩記不可思議的三分球，硬是在讀秒階段將分差追至102比103僅剩1分。然而，隨後柯瑞在防守雷納德（Kawhi Leonard）時被吹判個人第6次犯規，只能無奈犯滿畢業。

比賽剩餘5.7秒，雷納德跳投失手，也讓勇士掌握最後一擊球權，由於柯瑞已不在場上，最後一擊交由巴特勒執行，他在罰球線附近試圖單打巴圖姆（Nicolas Batum），可惜跳投力道不足直接投出完全沒碰到籃板籃框的尷尬「麵包」，籃下的雷納德也直接把球拍出禁區，快艇最終以1分之差驚險擊敗勇士。

快艇雷納德攻下全隊最高24分、12籃板，菜鳥桑德斯20分次之；勇士方面，柯瑞攻下27分、6助攻全場最高，巴特勒24分次之。