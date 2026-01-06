運動雲

分道揚鑣倒數！老鷹楊恩不再是「非賣品」　曝已與球團展開交易對話

▲楊恩（Trae Young）。（圖／達志影像／美聯社）

▲楊恩（Trae Young）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

亞特蘭大老鷹看板球星楊恩（Trae Young）在披鷹袍8年後，可能將與球隊分道揚鑣！ 《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）6日透露，楊恩及其經紀團隊過去一週正與老鷹總經理薩雷（Onsi Saleh）展開「正面且具協作性」的談判，共同尋求合適的交易目的地。

自從去年老鷹去年夏天決定不用為期四年、價值2.29億美元的頂薪和楊恩續約後，球團與楊恩的經紀人在過去幾個月內一直就他的未來抱持溝通，目前楊恩的合約仍剩餘兩年約9500萬美元，今年夏天也擁有球員選項。

楊恩在2018年來到老鷹後，一直都是球隊的看板球星，還是隊史三分球、助攻紀錄保持人，待在亞特蘭大8年，他曾三次帶領球隊打進季後賽，2021年還曾闖進東區決賽。然而本季老鷹在他缺陣時卻表現得更佳，本季崔楊受腿部傷勢困擾僅出賽10場，在他缺陣的27場比賽中，老鷹戰績為15勝12負，場均失分更少了近10分；反觀他上場時，球隊戰績僅2勝8負。

這種顯著的戰績落差，加上陣中前鋒強森（Jalen Johnson）本季竄起，以及新援亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）的亮眼表現，也讓老鷹高層交易楊恩的意願大幅攀升。

只是目前楊恩市場價值極低，包括國王在內的部分球隊已表達並無興趣，NBA資深記者史坦（Marc Stein）點名華盛頓巫師是潛在追求者，可能以麥卡倫（CJ McCollum）到期合約作為籌碼，以釋放老鷹的薪資空間，而儘管楊恩並未主動要求交易，但消息人士指出他對換上新球衣持開放態度。

﻿

