美媒建議鄧愷威成交易籌碼　巨人補強打線評估與洛磯談判

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

舊金山巨人隊在休賽季評估補強打線之際，台灣旅美投手鄧愷威可能成為潛在交易籌碼之一。美媒《ClutchPoints》分析指出，巨人若與科羅拉多洛磯洽談交易，鄧愷威已被點名是具吸引力的人選之一。

外媒指出，巨人2025年球季進攻表現起伏不定，雖具備長打火力，但整體上壘率偏低，缺乏穩定串聯攻勢的打者，因此球團傾向透過交易方式，換取具備高上壘能力與多守位彈性的野手，而洛磯外野手佛里曼（Tyler Freeman）被視為合適目標之一。

在這樣的假設交易架構中，鄧愷威被認為相當符合洛磯需求。報導分析，洛磯近年在投手養成策略上，特別重視能適應高原球場的投球特質，而鄧愷威具備不錯的球路轉速與變化球能力，被視為有潛力在科羅拉多環境中發展。另一右投同樣具備合適條件，塞莫爾（Carson Seymour）以強烈伸卡球製造大量滾地球，也在高地有優勢。

此外，美媒也提到，巨人目前投手戰力深度較為充足，農場中仍有其他年輕投手等待機會，鄧愷威在名單競爭下承受一定壓力，成為可被評估納入交易的對象之一。對巨人而言，若能以投手資源換取即戰力野手，將有助於改善打線結構。

