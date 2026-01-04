運動雲

林立現身早安臺北城市路跑！聯手「跨欄甜心」張博雅、謝喜恩等5女力鳴槍

▲「棒球英雄」林立（左起）、HOII后益林少萍董事長、展逸國際企業張憲銘董事長、鍇睿國際數位顏宥騫董事長在舞台上進行鳴槍起跑儀式。（圖／展逸國際提供）



記者蔡厚瑄／綜合報導

2026《Good Morning TAIPEI早安臺北城市路跑》4日在臺北市大佳河濱公園正式起跑，數千名跑者齊聚賽道，用奔跑迎接 2026 年的到來，也正式揭開北台灣年度首場半程馬拉松序幕。

本屆賽事由展逸國際企業股份有限公司主辦，以「城市女力．英雄傳奇」為主題，並攜手HOII后益等重要夥伴，共同推動健康生活與城市運動文化。

賽事當天現場星光熠熠，除五位橫跨不同世代、背景與運動領域的城市女力大使齊聚為跑者鳴槍應援外，也特別邀請到「棒球英雄」林立到場共襄盛舉，為跑者加油打氣，林立以長期投入高強度訓練與穩定賽場表現著稱，象徵專業運動員對紀律、堅持與自我突破的精神，也為活動注入更多跨界運動能量。

五位城市女力大使—噴射機阿嬤林潘秀雲、鐵人獸醫郭霏、阿美族田徑女將謝喜恩、跨欄甜心張博雅、長跑精靈蘇鳳婷—以自身的運動歷程與生命故事，詮釋「為何而戰」的精神；而林立則以職業運動員視角，傳遞「日常訓練、長期累積」的運動價值。不同領域、不同世代的運動榜樣齊聚一堂，共同鼓勵所有跑者：不分性別、不論跑齡，都能在賽道上成為自己心中的英雄。▲2026《Good Morning TAIPEI早安臺北城市路跑》4日在臺北市大佳河濱公園正式起跑。（圖／展逸國際提供）



賽事共規劃21K早安戰神組、10K戰鬥組、4K早安同好組 三大組別，滿足不同族群需求，賽道路線串聯河濱景觀與城市天際線，在清晨最舒適的時段出發，讓跑者在奔跑之中重新感受臺北城市的節奏與溫度。

在賽事體驗規劃上，本屆活動結合潮流視角與機能需求，打造兼具風格與實用性的路跑體驗。主視覺融合時尚與運動語彙，限量設計潮 T 紀念衫成為現場焦點；完賽獎牌則以潮流軍牌造型呈現，並客製化跑者姓名，象徵每位跑者專屬的英雄成就。

▲穩步朝終點邁進的跑者們，象徵臺北的城市活力。（圖／展逸國際提供）



重要合作夥伴 HOII 長期投入防曬科技與健康生活推廣，本次亦透過實際行動支持賽事，陪伴跑者在晨光中安心奔跑，展現品牌對運動、健康與城市生活的重視。透過與城市路跑的結合，HOII 將「日常防護即運動支持」的理念，落實於跑者的真實體驗之中。

展逸國際企業股份有限公司董事長張憲銘表示，透過 BE HEROES 的品牌精神，結合像 HOII 這樣理念契合的品牌夥伴，持續為城市注入正向能量。「Good Morning TAIPEI 早安臺北城市路跑只是開始，未來將持續推出英雄系列路跑活動，讓每位跑者都能在城市中，寫下屬於自己的傳奇。」

﻿

