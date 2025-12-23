大都會豪賭內野新解答　波蘭柯「僅1球經驗」轉戰一壘

▲波蘭柯（Jorge Polanco）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約大都會休賽季補強內野戰力，日前正式與波蘭柯（Jorge Polanco）簽下2年4000萬美元合約，儘管波蘭柯在大聯盟守一壘的實戰經驗僅有「1球」，但他預期下賽季將以一壘為主要守備位置，並強調自己願意配合球隊需求，在多個內野位置間輪換。

波蘭柯本周透過視訊方式出席加盟記者會，並經由翻譯表示，「我想應該是這樣，他們告訴我，我會有相當多的時間守一壘，但同時也可能會在不同位置之間輪換。」

他進一步說明自己與球隊的溝通過程，「我向各支球隊提供我的服務時，是以一壘手、二壘手、三壘手的身分，所以當大都會問我是否能這樣做；守一點一壘、守一點三壘時，我當然非常願意。」

波蘭柯此番加盟，被視為接替前看板球星阿隆索（Pete Alonso）的位置，阿隆索日前以自由球員身分離隊，與巴爾的摩金鶯簽下5年1億5500萬美元合約，結束其在大都會的生涯。

32歲的波蘭柯職業生涯初期主要守游擊，直到2020年後轉任二壘手，並一路守到2024年；上賽季效力西雅圖水手時，他多半以指定打擊身分出賽，球隊距離隊史首次闖進世界大賽僅差一勝。

事實上，波蘭柯在大聯盟唯一一次守一壘的經驗，發生在去年4月6日，當時水手與巨人戰至第9局平手，巨人打者佛羅瑞斯（Wilmer Flores）將一顆伸卡球打向右外野方向。

「就像大家常說的，不管什麼時候你上場，球總是會找到你，」波蘭柯回憶當下情況，「當球被打出去時，我以為它是直接朝我來的。」

然而該球落點過於偏向二壘，波蘭柯無法形成守備，最終形成再見安打，水手吞下敗仗。

左右開弓的波蘭柯生涯對右投手打擊率.260、對左投.270，曾在2019年入選明星賽，並於3年後創下單季33轟、98分打點的生涯新高紀錄。

今年球季期間，水手板凳教練艾克塔（Manny Acta）與內野教練希爾（Perry Hill）便主動與波蘭柯討論守一壘的可能性，對此他表示轉換過程相當順利；「這件事其實非常容易，因為我早就跟經紀人談過，開始在一壘進行訓練，嘗試成為一名更全能的棒球員，」波蘭柯說，「當我們去找他們時，其實他們也幾乎在同一時間找上我們，所以一切都很順利，是一次非常無縫的轉換。」

上季波蘭柯為水手出賽138場，繳出打擊率.265、26支全壘打、78分打點、30支二壘安打，OPS.821的成績，這也是他繼效力明尼蘇達雙城10年後，連續第2季披上水手戰袍。

儘管尚未正式先發守過一壘，但波蘭柯最後認為過往內野經驗將成為優勢；「最大的不同在於你接球、處理牽制球時所站的位置，」他坦言，「那對我來說是最困難的轉換，因為這和在內野中線守備完全不同，但我認為，憑藉我在二壘、游擊和三壘的經驗，讓我能夠成為一名運動型球員，而這樣的運動能力，將在我守一壘時帶來很大的幫助。」