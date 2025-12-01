東體「核彈頭」林恩猛打賞轟3分彈　帶隊關懷盃隊史首冠

▲東體林恩。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／花蓮報導

關懷盃青少棒組冠軍戰上演「花東大戰」，台東體中火力全開，以14比5擊退三民高中，勇奪隊史首座冠軍。隊長林恩扛起「核彈頭」第一棒，單場敲出3支安打猛打賞，外加一發關鍵的超前3分砲，成為致勝功臣。

台東體中全場掃出13支安打，林恩一人包辦5分打點，余秉軒也繳出3安打、跑回3分的好表現。首次在關懷盃品嘗登頂滋味，總教練歐鴻齊表示，球隊在本屆賽事越打越順，「首戰有些跌跌撞撞，但之後連續擊敗強敵，孩子們感受到團結的力量，未來會更有信心，繼續在場上快樂打棒球。」

台東體中雖在開局先失分，但2局上打線串聯，單局灌進4分反超比數，其中包含林恩的超前3分砲。他本屆敲出3轟，是升上國中後首次越過全壘打牆，賽後笑說：「可能這球場比較小。」他透露，剛升國中時身高僅149公分，為了長高特別補充營養，如今已抽高到177公分，不僅擁有身材優勢，力量也明顯提升，「投球、跑步、打擊都進步很多。」

從國小三年級一路打到國三，林恩參加了6屆關懷盃，終於在最後一次報名機會如願封王，為自己的青少棒階段畫下完美句點。

閉幕典禮上，理事長王勝偉感謝所有參與者——選手、教練、會員及志工的投入，使賽事順利而精彩。他也邀請大家明年相約台東，再度齊聚感受原住民棒球的熱情與魅力。

▲台東體中奪冠。（圖／原棒協提供）