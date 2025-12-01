運動雲

>

東體「核彈頭」林恩猛打賞轟3分彈　帶隊關懷盃隊史首冠

▲東體林恩。（圖／記者楊舒帆攝）

▲東體林恩。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／花蓮報導

關懷盃青少棒組冠軍戰上演「花東大戰」，台東體中火力全開，以14比5擊退三民高中，勇奪隊史首座冠軍。隊長林恩扛起「核彈頭」第一棒，單場敲出3支安打猛打賞，外加一發關鍵的超前3分砲，成為致勝功臣。

台東體中全場掃出13支安打，林恩一人包辦5分打點，余秉軒也繳出3安打、跑回3分的好表現。首次在關懷盃品嘗登頂滋味，總教練歐鴻齊表示，球隊在本屆賽事越打越順，「首戰有些跌跌撞撞，但之後連續擊敗強敵，孩子們感受到團結的力量，未來會更有信心，繼續在場上快樂打棒球。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

台東體中雖在開局先失分，但2局上打線串聯，單局灌進4分反超比數，其中包含林恩的超前3分砲。他本屆敲出3轟，是升上國中後首次越過全壘打牆，賽後笑說：「可能這球場比較小。」他透露，剛升國中時身高僅149公分，為了長高特別補充營養，如今已抽高到177公分，不僅擁有身材優勢，力量也明顯提升，「投球、跑步、打擊都進步很多。」

從國小三年級一路打到國三，林恩參加了6屆關懷盃，終於在最後一次報名機會如願封王，為自己的青少棒階段畫下完美句點。

閉幕典禮上，理事長王勝偉感謝所有參與者——選手、教練、會員及志工的投入，使賽事順利而精彩。他也邀請大家明年相約台東，再度齊聚感受原住民棒球的熱情與魅力。

▲台東體中奪冠。（圖／原棒協提供）

▲台東體中奪冠。（圖／原棒協提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

味全龍重大變動！多名外籍教練不續約　球團鎖定美職體系教練

味全龍重大變動！多名外籍教練不續約　球團鎖定美職體系教練

村上宗隆行情飆！預估將拿8年49.6億大約　洋基、藍鳥激烈爭奪

村上宗隆行情飆！預估將拿8年49.6億大約　洋基、藍鳥激烈爭奪

快訊／阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃明戰日本12人名單出爐

快訊／阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃明戰日本12人名單出爐

味全龍外籍教練團大幅調整　首席林瑋恩等3人也傳不續約

味全龍外籍教練團大幅調整　首席林瑋恩等3人也傳不續約

徐若熙3億大約旅日象徵台灣棒球快速進步　韓媒憂國際賽更具威脅

徐若熙3億大約旅日象徵台灣棒球快速進步　韓媒憂國際賽更具威脅

徐若熙日職起飛再望大聯盟　林智勝讚路線明確：現在球員好幸福

徐若熙日職起飛再望大聯盟　林智勝讚路線明確：現在球員好幸福

快訊／中華男籃世界盃資格賽主場激戰日本　拚出全力7分惜敗

快訊／中華男籃世界盃資格賽主場激戰日本　拚出全力7分惜敗

王維中重返韓職？傳樂天巨人列「亞援」討論名單中

王維中重返韓職？傳樂天巨人列「亞援」討論名單中

洋基史坦布瑞納點出與藍鳥差距　冬季會議前迅速釐清補強策略

洋基史坦布瑞納點出與藍鳥差距　冬季會議前迅速釐清補強策略

下一個山本由伸？　美媒揭「5大MLB投手模板」解析今井達也潛力

下一個山本由伸？　美媒揭「5大MLB投手模板」解析今井達也潛力

在新加坡被台灣人請客！ 李多慧「記住了」：下次換我請

熱門新聞

味全龍重大變動！多名外籍教練不續約　球團鎖定美職體系教練

村上宗隆行情飆！預估將拿8年49.6億大約　洋基、藍鳥激烈爭奪

快訊／阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃明戰日本12人名單出爐

味全龍外籍教練團大幅調整　首席林瑋恩等3人也傳不續約

徐若熙3億大約旅日象徵台灣棒球快速進步　韓媒憂國際賽更具威脅

徐若熙日職起飛再望大聯盟　林智勝讚路線明確：現在球員好幸福

讀者回應

﻿

熱門新聞

1味全龍教練團大地震！

2村上宗隆行情飆！洋基、藍鳥激烈爭奪

3阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃12人名單出爐

4味全龍大刀闊斧重整教練團

5徐若熙3億大約旅日象徵台灣棒球快速進步

最新新聞

1罰錯人被沒收2分　圖齊要裁判負責

2擺脫失誤王質疑　盧峻翔抗日狂飆19分

3富樫勇樹末節控場領勝　主帥也說讚

4高國輝率4悍將赴美進修團出發曝最大期待

5中華男籃激戰日本　拚出全力7分惜敗

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

莊陳仲敖喊話「非常想打經典賽」　進40人名單面臨抉擇

【怎麼對付大谷翔平？】葉元之突問　李洋妙回：有運科

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮　當天人在李榮浩澳洲演唱會

【被可愛死】半夜櫃台突被撞「以為髒東西」調監視器發現真相

Minnie帶傷表演MAMA 一下台靠輪椅代步！

在新加坡被台灣人請客！ 李多慧「記住了」：下次換我請

侯友宜送陳漢典金鏟子　狂催生：明年要吃你的紅蛋
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366