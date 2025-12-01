金慧成恐成道奇交易籌碼？韓媒分析「不是壞事」出賽機會很重要

▲金慧成（左）可能成為道奇交易籌碼，但韓媒認為轉隊反而有助爭取更多出場機會。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「工具人」金慧成恐離隊？美國媒體《Dodgers Way》近來點名4位可能遭道奇交易的球員，其中就包含這名能守多個位置、腳程驚人的韓籍好手。不過韓國媒體卻給出不同觀點，認為「離開道奇未必是壞事」。

《Dodgers Way》分析指出，道奇雖然尚未在休賽季出現大動作，但他們可能加入爭奪塔克（Kyle Tucker）、貝林傑（Cody Bellinger）等大物的行列，同時持續關注交易市場，包括守護者外野手關（Steven Kwan）與紅雀明星內野手多諾文（Brendan Donovan）。在這樣的情況下，道奇擁有足夠的多餘戰力可用於大型交易，而金慧成就在潛在名單之列。

金慧成在 2025 年 MLB 菜鳥季出賽 71 場，打擊率 .280、3 轟、17 打點、13 盜，能勝任二壘、游擊、中外野、左外野等位置，展現全面的工具人價值。然而他在季後賽僅以代跑與守備替換身分登場兩場，在關鍵時刻的角色十分受限。

▲金慧成本季展現全能工具人價值，能勝任二壘、游擊到外野多個位置。（圖／達志影像／美聯社）

美媒指出，如果道奇順利網羅具備高度工具人價值的多諾文，金慧成極可能被擠出26 人名單。他的合約僅剩兩年、總額約 800 萬美元，2028、2029 年各有 500 萬美元的球隊選項，屬於極具吸引力的低成本合約，加上他出色的守備涵蓋範圍和觸擊能力，使他成為「很有價值的交易籌碼」。

韓媒《MyDaily》以正面角度看待金慧成的身價波動。他們指出，儘管季後賽機會不多，但他在今年仍展現出確實的優勢，包括守備多位置的能力與球隊最快的速度，加上經過調整後的打擊姿勢，使他在 2026 年有望繳出更好成績。

韓媒更直言，如果道奇真的補進多諾文，金慧成的交易傳聞「一定會浮出檯面」。但從球員生涯發展角度，「離開道奇未必是壞事」。在道奇深厚的內野戰力下，他的上場時間必然有限；若轉戰二游戰力較薄弱的球隊，反而能獲得穩定先發的機會，為自己創造更大舞台，「要在大聯盟長期站穩，最重要的是出場機會。」