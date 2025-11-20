運動雲

勇士客場6連戰末節崩盤吞敗　柯爾點出「爆量失誤」是大警訊

▲▼勇士波斯特，主帥柯爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯爾直指失誤過多是勇士本季最大問題，強調回主場後將全面改善。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士在客場6連戰的「最終戰」後繼無力，今作客邁阿密以96比110不敵熱火。儘管少了柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）、巴特勒（Jimmy Butler III）與霍佛德（Al Horford）等4名資深主力，他們一度在第3節反超比分，無奈末節崩盤，整場23次失誤讓他們付出慘痛代價。

勇士開賽陷入4比20的巨大劣勢，這是他們本季首節最大的落後分差。不過熱火接下來12分鐘只拿19分，勇士逐漸追上，並在第3節中段靠波斯特（Quinten Post）的進球以60比59取得首次領先。灣區在第3節末段仍以74比69領先，但熱火接著打出一波21比4的攻勢拉開差距。

勇士本場末節被熱火打出38比22的猛攻，其中多達9次失誤在決勝節發生，被對手轉換成16分，全場則因失誤讓出34分，比勇士自己利用熱火失誤拿到的分數整整少了20分。

▲▼勇士穆迪、柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞缺陣，他近期受到感冒與傷勢困擾。（圖／達志影像／美聯社）

勇士本季場均高達17.1次失誤，排名全聯盟第29。柯爾直言，教練團與球員都必須共同承擔責任，「我們教練團必須做得更好，給球員更好的空間與跑動、教得更好，讓他們的判斷變得更簡單。球員也要做得更好，做出更簡單的選擇。」

柯爾強調，「我非常、非常有信心我們會把這問題修好。上季我們得到巴特勒後，失誤就明顯下降。這會是我們回主場後的首要重點。」

勇士此役命中率慘淡，全隊僅36.2％、三分更只有26.5％。除波斯特與傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）兩人外，其他主力投籃命中率均低於35％。然而靠著防守與籃板，他們曾一度反超，並帶著74比72進入第4節。但失誤連環爆後，勝機瞬間化為泡影。

勇士近29天打了17場、包含5次「背靠背」，是全NBA最硬的開季賽程。不過接下來12場有8場在主場，柯爾相信球隊能在熟悉環境找到節奏，但他也強調，唯有真正看到失誤改善，勇士才可能往更好的方向前進。

