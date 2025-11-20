運動雲

湖人詹皇談「坐骨神經痛」　復出當天刷新生涯歷史紀錄

▲湖人詹姆斯。（圖／路透）

▲詹姆斯復出。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯湖人天王詹姆斯（LeBron James）本季因坐骨神經痛延後開季，19日復出後他首度談及自己的傷勢，坦言這類神經痛「一點都不好受」。

坐骨神經痛主要由坐骨神經受到刺激引發，疼痛會從下背部延伸至臀部與腿部，常伴隨刺痛、麻木等症狀。

詹姆斯形容，患部狀況會在日常起居中反覆出現，「如果你得過，你就知道，那就是一天起來，希望從床上站下來時不會痛；晚上上床睡覺時，也希望躺下去不會痛。」

他透露，近來透過專注訓練、伸展與各種維持移動性的方式改善症狀，「我就是保持正面的心態。」

雖然詹姆斯表示仍不能說目前「完全無痛」，但已獲得批准復出，他因神經傷勢缺席前14場比賽後，昨日面對猶他爵士完成本季首戰，這場比賽同時具有歷史意義，詹姆斯迎來生涯第23個NBA球季，正式成為聯盟史上職業生涯最長的球員。

談到自己的復出表現，詹姆斯說，「（比賽）節奏確實考驗我，但我很滿意自己與隊友一起打球的方式。」

他指出，隨著比賽進行，體能逐漸回到軌道，「我找到了第2口氣、第3口氣，節奏還在調整中，畢竟這是將近7個月來的第1場比賽，所以今晚發生的一切都是意料之內的。」

