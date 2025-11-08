朴星垠、卉妮「姊妹」同台　害羞對視互誇對方漂亮

運動雲

人氣啦啦隊朴星垠（左起）、陸筱晴、卉妮球場相見歡。（圖／影響力動能提供）
▲人氣啦啦隊朴星垠（左起）、陸筱晴、卉妮球場相見歡。（圖／影響力動能提供）


文／CTWANT

「2025 桃園亞洲職棒交流賽」昨（7日）在桃園棒球場盛大登場，職業排球聯盟的啦啦隊「Peach Girls桃氣女孩」更首度跨界棒球場演出，甜美、青春、活力滿滿的表現，讓桃園主場瞬間成為最閃亮的舞台。其中韓國人氣啦啦隊朴星垠和樂天女孩卉妮，兩人外型相似度極高，並肩出場時瞬間引爆話題，讓粉絲直呼：「根本姊妹！」兩人相見歡時害羞對視，互誇對方漂亮。

桃氣女孩首度跨界與樂天女孩合作演出。（圖／影響力動能提供）
▲桃氣女孩首度跨界與樂天女孩合作演出。（圖／影響力動能提供）

此外，「雙垠組合」同樣成為全場亮點，來自韓國的金佳垠與朴星垠於下午粉絲見面會同台，這也而是兩人首次在台灣正式合體演出，星垠更是將自己的台灣首秀獻給亞洲職棒交流賽，現場粉絲熱情應援，尖叫聲此起彼落。許多球迷表示：「看到雙垠同台太幸福，希望她們能常駐台灣。」

而身兼樂天女孩與 17LIVE桃氣女孩的舞蹈總監陸筱晴則表示，這次能讓兩支桃園在地啦啦隊同台演出，是一件很特別的事。她說：「桃園職業運動團隊之間的合作，代表一種新的開始，讓不同領域的啦啦隊彼此交流、相互支持，這樣的跨界對城市運動發展和啦啦隊經濟都有正面意義。」

朴星垠卉妮啦啦隊樂天女孩桃氣女孩

