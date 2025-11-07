運動雲

>

王貞治榮獲日本文化勳章　辜仲諒賀喜並邀來台指導中華隊備戰WBC

▲王貞治榮獲日本文化勳章　辜仲諒賀喜並邀來台指導中華隊備戰WBC。（圖／棒協提供）

▲王貞治榮獲日本文化勳章　辜仲諒賀喜並邀來台指導中華隊備戰WBC。（圖／棒協提供，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

現任日本軟體銀行鷹會長、世界棒球傳奇人物王貞治先生，日前榮獲日本德仁天皇頒授「文化勳章」，以表彰其對日本體壇及文化發展的卓越貢獻；中華棒球協會辜仲諒理事長特別致上誠摯祝賀，並表示王會長長年致力推動台日棒球交流，對台灣棒球發展貢獻良多。

適逢2026年世界棒球經典賽（WBC）即將開打，王貞治會長所屬的軟體銀行鷹隊將於2026年2月來台，並與WBC中華隊進行熱身賽；辜理事長特別邀請王貞治先生專程來台期間，給予中華隊指導，王會長欣然允諾，表示：「只要身體狀況許可，非常樂意。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，雙方也敲定屆時將特別安排一場由王貞治先生主講的「棒球講座」，期盼透過王貞治先生豐富的經驗與深厚的棒球智慧，與台灣棒球界分享交流，啟發更多棒球人。

王貞治會長與台灣情誼深厚，過去多次來台參與公益與體育活動。2023年，他更特地受邀出席「2022年亞洲棒球錦標賽」開幕儀式，為台灣首次啟用的臺北大巨蛋擔任開球嘉賓。

當時王會長曾表示：「大巨蛋將為台灣棒球帶來質的改變，這是台灣棒球的重要轉捩點，希望選手們更有自信爭取最高榮耀，也讓台灣有機會挑戰世界冠軍。」

事後證明王貞治先生的預言相當準確，2024年世界12強棒球錦標賽，中華隊於大巨蛋豪取五連勝晉級東京巨蛋，並最終打破日本隊國際賽27連勝紀錄，勇奪第三屆世界12強冠軍，成就台灣史上首座成棒世界冠軍榮耀。

展望2026年世界棒球經典賽，辜理事長表示，期盼中華隊能延續氣勢，與日本隊共同邁向決賽圈，不僅實現王貞治先生的期許，也再次讓世界看見台灣棒球的實力與驕傲。​

▲王貞治榮獲日本文化勳章　辜仲諒賀喜並邀來台指導中華隊備戰WBC。（圖／棒協提供）

關鍵字： 棒球王貞治

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

道奇球員異動！續留蒙西、維西亞　岡索林遭指定讓渡

道奇球員異動！續留蒙西、維西亞　岡索林遭指定讓渡

快訊／NFL達拉斯牛仔隊24歲球員　自戕不治

快訊／NFL達拉斯牛仔隊24歲球員　自戕不治

大谷翔平連3年奪銀棒獎！生涯4度獲選平超狂紀錄　國聯完整名單出爐

大谷翔平連3年奪銀棒獎！生涯4度獲選平超狂紀錄　國聯完整名單出爐

道奇羅哈斯生涯最後1季　大谷翔平挽留：你要跟我再打10年

道奇羅哈斯生涯最後1季　大谷翔平挽留：你要跟我再打10年

教士震撼宣布！前牛棚大將史坦曼接掌兵符　3年約成新任總教練

教士震撼宣布！前牛棚大將史坦曼接掌兵符　3年約成新任總教練

「旗子哥」不當控球秀超殘暴扣籃　狀元弗拉格直接灌爆對手倒地

「旗子哥」不當控球秀超殘暴扣籃　狀元弗拉格直接灌爆對手倒地

這種表現沒人簽？　國王衛斯布魯克砍23分16籃板10助攻撂倒勇士

這種表現沒人簽？　國王衛斯布魯克砍23分16籃板10助攻撂倒勇士

「魔球」智囊德波德斯塔將重返大聯盟　傳接掌洛磯棒球事務部門

「魔球」智囊德波德斯塔將重返大聯盟　傳接掌洛磯棒球事務部門

麥丁利確定離任藍鳥板凳教練　不排除未來重返洋基

麥丁利確定離任藍鳥板凳教練　不排除未來重返洋基

曾雅妮才奪冠卻宣布退賽　發聲明致歉：再硬撐下去只會惡化

曾雅妮才奪冠卻宣布退賽　發聲明致歉：再硬撐下去只會惡化

蔣欣節食：怕別人覺得我醜　「在父母面前演吃飽」淚崩了

熱門新聞

道奇球員異動！續留蒙西、維西亞　岡索林遭指定讓渡

快訊／NFL達拉斯牛仔隊24歲球員　自戕不治

大谷翔平連3年奪銀棒獎！生涯4度獲選平超狂紀錄　國聯完整名單出爐

道奇羅哈斯生涯最後1季　大谷翔平挽留：你要跟我再打10年

教士震撼宣布！前牛棚大將史坦曼接掌兵符　3年約成新任總教練

「旗子哥」不當控球秀超殘暴扣籃　狀元弗拉格直接灌爆對手倒地

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇球員異動！

2快訊／NFL達拉斯牛仔隊24歲球員　自戕不治

3大谷翔平連3年奪銀棒獎！

4羅哈斯生涯最後1季　大谷翔平挽留

5史坦曼接掌教士兵符

最新新聞

1美媒反駁「道奇是邪惡帝國」

2藍鳥續留主帥施奈德！

3唐西奇防守「是有的」　瑞迪克大讚

4王貞治榮獲日本文化勳章

5NBA熱火教頭返家驚見豪宅陷火海

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

李振昌勇奪東山再起獎　感謝兄弟球團包容與支持

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

Lulu下廚「出包超ㄎ一ㄤ」　陳漢典甜誇：完美老婆

歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366