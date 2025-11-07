教士震撼宣布！前牛棚大將史坦曼接掌兵符　3年約成新任總教練

▲史坦曼（Craig Stammen）。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

聖地牙哥教士7日宣布，球團正式聘請史坦曼（Craig Stammen） 擔任球隊新任總教練，雙方簽下3年合約；球團將於下週在Petco Park舉行記者會正式介紹。

We have agreed to terms with Craig Stammen on a three-year contract to become our new manager. pic.twitter.com/sqEiUH5Z5h November 6, 2025

這項人事案令外界頗為意外。教士原先將總教練遴選名單縮小至少數幾位，包括現任投手教練涅布拉（Ruben Niebla）、名人堂等級強打者普侯斯（Albert Pujols），以及前捕手杭特利（Nick Hundley）；外界原以為這3人中將誕生新任總教練，然而事實證明還有「第4位入圍者」，而這位「隱藏候選人」如今成為教士史上第24任總教練。

教士總裁暨棒球營運部總經理普雷勒（A.J. Preller）在球團聲明中高度肯定史坦曼：「克雷格在我們的組織中已經是近10年的堅定存在，他對球團擁有深厚的了解，也帶來了與生俱來的領導特質；無論是在球員時期或退役後的工作中，他都展現出能讓周圍人變得更好的能力。他的品格力量、競爭精神，以及凝聚人心的天分，使他成為帶領教士的理想人選。」

"I've been doing this a long time, Craig [Stammen] is in the top 5 of human beings I've ever covered."



- @sdutKevinAcee discusses the Padres' new managerial hire on #MLBTonight pic.twitter.com/aghlxZ53Yo — MLB Network (@MLBNetwork) November 6, 2025

普雷勒並在接受MLB專訪時補充：「老實說，我們早在他當球員時就看出這一點，無論他是投球、教練還是管理，你都希望這個人能在球團內擔任領導職務。」

球團在官方社群平台X（原Twitter）上也發布訊息，寫道：「我們已與史坦曼簽下3年合約，任命他為新任總教練。」並附上一張照片，象徵新時代開啟。

史坦曼在大聯盟效力13個球季，從2017至2022年擔任教士後援投手，是聖地牙哥牛棚多年的精神領袖；他於2023年球季因右肩囊撕裂無法復出而宣布退休。

Padres are hiring Craig Stammen as their new manager pic.twitter.com/tlvFdoCsgJ — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) November 6, 2025

退休後，史坦曼未離開球團體系，而是迅速轉任大聯盟教練團與棒球營運部助理，成為教士組織的多功能幕僚；他不僅協助大聯盟球隊，也指導小聯盟選手，並參與前線辦公室的交易與人事討論。

普雷勒指出：「這兩年他幾乎什麼都做過，從教練、顧問到分析參與，都是我們重要的一員。」

雖然史坦曼過去未曾擔任過任何層級的教練職務，但球團相信他的領導能力與對組織的熟悉，將使他能順利轉型。

他接手的教士是一支「立刻爭勝」的球隊，陣中擁有多位明星球員，經歷連續兩季90勝之後，仍在季後賽「贏家通吃」戰中連續失利；前任總教練席爾特（Mike Shildt）於10月13日辭職後，球團便積極尋覓新領導人。

普雷勒最後強調：「克雷格在這裡待了很久，最重要的是他相信教士這個組織，也相信我們的球員。」