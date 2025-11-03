灰熊準備交易一哥？莫蘭特遭球團禁賽　新帥當面質疑他的領導力

▲莫蘭特與新帥伊薩洛傳出內部衝突，灰熊氣氛再陷緊繃。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

灰熊與少主莫蘭特（Ja Morant）之間的關係，恐怕已走到臨界點。這位曾被寄予厚望的超級新星，再度因「有損球隊形象」遭禁賽1場，外界紛紛猜測，灰熊是否終於準備聽取交易報價，結束這段合作關係。根據《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息，多支球隊正密切關注事態發展。

Joining @SportsCenter AM to discuss details on Ja Morant's one-game suspension with the Memphis Grizzlies and what's next: pic.twitter.com/AqDxkPQ7LZ [廣告]請繼續往下閱讀... November 2, 2025

查拉尼亞報導，莫蘭特與新任總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）近來關係緊張，主要圍繞在輪替與戰術安排上，僵持的氣氛在上周輸給湖人後達到高潮，伊薩洛在休息室當眾質問莫蘭特的領導力與比賽態度，莫蘭特的回應被球團視為「不恰當且輕蔑」，最終導致他遭到球隊內部禁賽。

查拉尼亞指出，灰熊仍希望事件到此為止，莫蘭特預計在明（4）日主場迎戰活塞時歸隊，「雙方都希望能跨過這一段，繼續前進。不過，多支球隊仍在觀察這段關係的走向，看看灰熊與莫蘭特之間是否真的能修復。」

▲莫蘭特近兩年陷入爭議與傷勢困擾，讓灰熊信任逐漸消耗。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，莫蘭特這兩年的生涯已接連陷入風暴。自2022–23賽季簽下5年1.972億美元頂薪合約後，他先後捲入3起槍枝爭議，最終在社群平台「炫槍」遭NBA重罰25場禁賽，2023–24球季直接從懲處開始。

儘管之後他努力低調，仍多次被傷病與爭議纏身。今年4月，他在比賽中朝勇士射手希爾德（Buddy Hield）比出「手槍手勢」遭聯盟警告，隨後又因發言「我已經不在乎了」被罰款。

值得一提的是，就在與新帥爆發衝突前兩天，莫蘭特才在對太陽的比賽砍下28分、8籃板、7助攻並命中致勝球，卻隨即陷入內鬨風波，讓灰熊的重建前景再度蒙上陰影。