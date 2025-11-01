運動雲

林家正火腿秋訓蹲捕掀話題　火腿捕手驚呼：大聯盟主流動作

▲林家正參加日本火腿秋訓 。（圖／取自日本北海道火腿鬥士官方IG）

▲林家正參加日本火腿秋訓 。（圖／取自日本北海道火腿鬥士官方IG）

記者楊舒帆／綜合報導

旅美捕手林家正結束2025球季後，受邀以測試身分參加日本火腿鬥士秋季訓練營，期盼爭取加盟機會。林家正曾在2024年世界12強棒球賽決賽對日本敲出關鍵全壘打，助台灣奪冠成為焦點人物。這次在火腿訓練中，他展現「右膝著地、坐姿傳球」的美式接捕動作，讓捕手田宮裕涼驚艷直呼：「這是大聯盟的主流動作！」

日本火腿隊於10月31日在主場「ES CON FIELD」展開秋訓，在一壘側的捕手訓練區，除了田宮裕涼與進藤勇也外，林家正也以測試生身分加入。《Sponichi Annex》報導指出，一般日本捕手多以左膝著地構捕，但林家正則採用右膝著地姿勢，能直接轉換為雙膝跪地進行傳球，也就是所謂的「坐著傳球」。

前水手名將城島健司，他曾以「坐著傳球」成功阻止二壘盜壘而聞名。雖然過去在日本被視為「懶散動作」而不被鼓勵，但火腿隊投捕教練山田勝彥表示：「那時代已不同了。田宮和進藤臂力都很好，應該能掌握這技巧。」對火腿年輕捕手來說，這次秋訓是向曾在美國發展的林家正交流、吸收經驗的寶貴機會。田宮笑著說：「我想多跟他聊聊，學一些東西。」

現年28歲的林家正是台灣史上首位透過選秀被選入美職選秀的球員，曾效力於響尾蛇與運動家系統，現為自由球員。他期盼藉由此次秋訓表現，成功敲開挑戰日本職棒（NPB）的大門。日本媒體包括《Sponichi Annex》、日刊體育都報導了相關消息，介紹他是去年12強從戶鄉翔征手中敲出全壘打的台灣捕手，「目前是自由球員，他的目標是挑戰日本職棒。」

關鍵字： 棒球林家正日本職棒測試生接捕

【恐怖3號房】房客垃圾堆成山！廁所疊60菸盒釀火災

