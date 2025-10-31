林家正加入火腿秋訓　日球迷驚喜認出：12強砲轟戶郷的男人！

運動雲

▲林家正參加日本火腿秋訓 。（圖／取自日本北海道火腿鬥士官方IG）

▲林家正參加日本火腿秋訓 。（圖／取自日本北海道火腿鬥士官方IG）

記者王真魚／綜合報導

旅美好手林家正結束2025年球季後，赴日本參加日本火腿鬥士隊秋季訓練營，預計停留約一週，透過觀摩與實戰練習持續精進。

林家正今年效力運動家2A球隊米德蘭岩石獵人（Midland RockHounds），出賽32場、打擊率.183；7月底遭球隊釋出後，轉戰美國獨立聯盟南馬里蘭藍蟹（Southern Maryland Blue Crabs），出賽22場、打擊率.153。

結束今年賽季後，林家正赴日參加火腿秋訓，預計停留一周，與球隊教練團及年輕球員共同訓練，藉此觀摩與技術交流為主，持續精進自己。

在去年世界12強棒球賽中，林家正表現亮眼，助中華隊奪下冠軍，並從日本王牌戶郷翔征手中轟出全壘打。這支全壘打讓他在日本球迷間留下深刻印象，隨著此次前往火腿秋訓，相關消息也迅速在社群引起熱議。

火腿官方稍早發布林家正加入秋訓消息，寫下：「從今天起，台灣出身的林家正（Lyle Lin） 將以練習生身分參加球隊秋訓。」

球迷對林家正加入火腿秋訓反應熱烈，在社群貼文下紛紛留言表示驚訝與好奇，也有球迷特別認出他，「他是去年12強從巨人隊王牌戶郷翔征手中轟出全壘打的選手！」

火腿陣中目前有「台灣金孫」古林睿煬與「台灣至寶」孫易磊兩位旅日好手，此外，富邦悍將轉任教練的林哲瑄與統一獅打擊教練潘武雄近期也前往火腿隊見習交流，如今加上林家正的加入，火腿陣容更添濃厚的「台灣味」。

