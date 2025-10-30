運動雲

老鷹王牌楊恩膝蓋「反向扭曲」將照MRI　主帥賽後更新傷情

記者游郁香／綜合報導

亞特蘭大老鷹今（30）日以117比112擊敗布魯克林籃網卻付出代價，當家一哥楊恩（Trae Young）在首節尾聲與隊友蓋耶（Mouhamed Gueye）相撞後膝蓋扭傷，提前退場，所幸球隊賽後確認並非前十字韌帶（ACL）受損，但仍需接受核磁共振（MRI）檢查釐清傷勢。

意外發生在底線附近，蓋耶在一次對抗中失去平衡往後倒下，直接壓到楊恩的右膝，導致他的膝蓋反向扭曲，當場痛苦倒地、抱著膝蓋久久無法起身。隨後楊恩自行走向場邊，與主帥史奈德（Quin Snyder）短暫交談後進入休息室，半場前老鷹宣布他因膝蓋扭傷本場不會回歸。

史奈德賽後受訪時坦言，楊恩的傷勢仍需觀察，雖能確認不是前十字韌帶受損，仍預計在當地時間周三晚間或周四進行MRI檢查，以確定狀況。

▲▼老鷹王牌楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲蓋耶倒地壓到楊恩[膝蓋的瞬間，成為全場最驚險一幕。（圖／達志影像／美聯社）

現年27歲的楊恩是老鷹戰術的絕對核心，自2018-19年菜鳥球季起，連續6年都是球隊得分王。上季他場均24.2分、11.6助攻，助攻數高居全聯盟第一，三分球命中率34%，是亞特蘭大進攻體系的靈魂人物。

這支老鷹在東區雖未具冠軍經驗，卻潛力無窮。休賽季他們補進長人波辛吉斯（Kristaps Porziņģis），陣中還有年度進步獎得主丹尼爾斯（Dyson Daniels），這位抄截王同時入選年度防守第一隊，並在年度最佳防守球員票選中名列第2。

球隊也迎回雙向潛力新星強森（Jalen Johnson），他上季因膝蓋與肩膀傷勢僅出賽36場；狀元郎里薩希（Zaccharie Risacher）則在菜鳥季末段爆發，最終在「年度最佳新秀」票選中排在第2。

關鍵字： NBA老鷹楊恩傷勢ACL布魯克林籃網

