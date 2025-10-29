運動雲

林安可也將挑戰旅外！統一獅證實已表達海外FA意願

▲▼ 林安可 。（圖／統一獅提供）

▲林安可 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

隨著2025年台灣大賽落幕，中職自由球員市場正式啟動。除了味全龍「龍之子」徐若熙已提出海外FA申請外，統一7-ELEVEn獅強打林安可也緊隨其後，日前已向球團表達旅外意願。

統一獅領隊蘇泰安今（29）日受訪表示：「安可日前已有向球團表達想旅外的意願，但由於行使旅外球員的日期才剛開始，依聯盟規章尚有10個工作天的時間，球團後續會再密切注意此動態。」

林安可早在去年12強賽期間就引起多支日職球團關注，當時他面對日本武士隊橫山陸人，逮中153公里速球轟出右外野看台，這發超大號全壘打讓日本球界印象深刻。

據了解，最早對林安可提出身份照會是養樂多。由於球隊看板球星村上宗隆有意挑戰大聯盟，養樂多正在物色補強戰力，將林安可視為潛在人選，不過停留在觀望階段。真正積極展開接觸的則是其他日職球團，另有洋聯球隊已與統一獅展開洽談。

林安可本季出賽90場，繳出打擊率.318、23轟、73分打點的亮眼成績，長打火力驚人。

對於林安可挑戰旅外一事，所屬經紀公司悍創表示，目前都在洽談階段，尚未確定，「若有好消息，一定會和大家分享！」

