中信飛牡蠣戰隊全力備戰世界賽8強　中國信託深耕電競十年有成

▲中信飛牡蠣電競戰隊（CFO）於太平洋職業聯賽（LCP）賽季決賽中，以3:0擊敗越南強敵TSW，奪下年度冠軍。（圖／中信育樂提供）



記者胡冠辰／綜合報導

中信飛牡蠣電競戰隊（CTBC Flying Oyster，下稱CFO）闖進《英雄聯盟》世界賽8強淘汰賽，總教練Chawy（黃心磊）表示：「今年CFO的陣容是十年一遇，融合了『經驗穩健』與『新生代活力』，除了每位選手的硬實力，團隊相處融洽也是屢創佳績的原因。」

為了強化訓練和管理，CFO六位大男生平常吃住都在一起，像極了高中男生宿舍，經常傳出各種吶喊、狂笑，例如有人在洗澡時辦個人演唱會，就會有人拿硬幣偷偷打開浴室的門；晚上訓練賽結束，會一起煮泡麵，還有次買了冷凍蝦子想大快朵頤，卻不知道要先退冰，就一股腦地全丟進平底鍋，啵啵啵的油爆嚇壞眾人，奪門而出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

CFO創隊元老、上路Rest（徐士傑）表示，隊上氣氛一直都很好，後勤也把選手們當成家人，經常買零食、飲料跟大家分享，他說：「CFO就像一個大家庭，讓我有家的感覺。」

26歲的Rest，與另一位上路Driver（沈宗樺）的雙人配置為戰隊帶來更多戰略選擇。在贏下FLY確定晉級世界賽8強的舞臺上，所有選手走向臺前向粉絲們致謝時，只有Rest轉頭小跑步拉著同為上路選手的Driver，一起快步朝隊友們會合，這個小動作看出兩個選手的惺惺相惜。

CFO戰隊日前抵達上海展開密集訓練賽行程，輔助Kaiwing（凌啟榮）是陣中老大哥，昨天（10/27）是29歲生日，隊伍成員與後勤團隊特地策劃一場「生日突擊」，眾人送上蛋糕時，Kaiwing 許願說：「希望我們闖進4強，也祝在場所有人都身體健康！」

英雄聯盟太平洋職業聯賽（League of Legends Championship Pacific，簡稱LCP）由臺港澳、越南、日本、大洋洲以及東南亞組成，中信飛牡蠣電競戰隊今年以黑馬之姿拿下LCP賽區年度總冠軍，更是唯一參加三大國際賽「First Stand Tournament 初陣對抗賽」、「MSI季中邀請賽」及「世界大賽」的隊伍，世界排名從2024年的第46名提升至目前第5名，打響全球知名度。

中國信託銀行自2016年起贊助「亞洲電子競技公開賽」等多項電競賽事及活動，2019年起接連冠名贊助《英雄聯盟》戰隊「中信J Team」及《英雄聯盟》太平洋職業聯賽（Pacific Championship Series, PCS），力挺本土戰隊登上國際競技舞臺。

2022年，職業電競戰隊「中信飛牡蠣」成軍，首年便勇奪《英雄聯盟》PCS太平洋賽區夏季賽冠軍、進軍世界賽。《英雄聯盟》目前在全球共有五大賽區，原本被視為成績殿後「第五賽區」的LCP，隨著今年賽季的亮眼表現與累積，LCP如今躍升為「第三賽區」，成為全球電競生態中的新勢力，不僅展現選手的努力與團隊默契，更讓外界看見中國信託長期支持電競與專業經營的成果。

▲CFO雙上路Rest(徐士傑)與Driver(沈宗樺)，彼此不是競爭而是亦師亦友的互補關係，在臺上向粉絲們致謝時，忍不住給彼此擁抱。（圖／/LOL Esports）

▲CFO戰隊陣容融合「經驗穩健」與「新生代活力」，除了堅強的實力，團隊相處融洽也是戰隊屢創佳績的重要原因。（圖／中信育樂提供）