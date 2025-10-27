單子下來就要準時報到！馬傑森明趕回花蓮入伍　盼樂天今晚封王

▲樂天桃猿馬傑森。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／台中報導

樂天桃猿游擊手馬傑森確定將於28日入伍服役，若中信兄弟將戰線延長，他也無法繼續參與系列賽，對此他強調，「這是國家的政策，是義務，單子下來就要準時報到，遵守法規。」

受到雨勢影響，台灣大賽延賽4天，讓他原本避開役期的時間點剛好「卡進來」，也讓今晚G5成為他入伍前的最後一戰。

馬傑森坦言，一開始收到兵單時完全沒想到會延到這一天，「本來以為28號根本不會打到這邊，沒想到下雨延了4天，剛好卡到入伍時間。」

面對即將入伍，他希望能以最理想的方式完美收尾，「今天又有機會（封王），希望球隊可以順利拿下冠軍，讓我開開心心去當兵。」

事實上，馬傑森經紀人曾協助了解是否能申請延後，但因時間太趕、太臨時，最終只能依照規定準時報到，馬傑森直言，「這是國家的政策，也是我們的義務，單子下來就要準時報到，遵守法規。」

馬傑森在今天比賽結束後，就要立刻前往花蓮準備入伍，役期四個月，預計明年2月歸隊，他笑說，「冬天當兵天氣不會太熱，算是幸運。」

談到入伍準備，他也打趣表示，晚上會先自行理髮，「不然到那邊還要再理，乾脆先處理好，免得造成髮婆困擾。」