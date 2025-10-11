悲情老虎王牌！史庫柏季後賽連7K、13K雙紀錄　勝投飛了無緣晉級

▲老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）在這場「非贏不可」的美聯分區系列賽第5戰中，果然展現王牌本色，甚至超越了所有人的期待，締造連7次三振破紀錄。不過在他退場後，牛棚遭到扳平，勝投飛了。

SEVEN straight strikeouts

TEN through 4 innings



Tarik Skubal is a man on a mission right now! #ALDS pic.twitter.com/KVGRdPPdUq [廣告]請繼續往下閱讀... October 11, 2025

根據大聯盟官網報導，史庫柏4局下結束時三振蘇亞雷斯（Eugenio Suárez），完成個人連續7次三振，正式打破單場季後賽連續6次三振的紀錄。日前藍鳥菜鳥耶薩維奇（Trey Yesavage）驚艷登場，曾追平連續6次三振紀錄。

截至4局結束，史庫柏僅失1分，該分是由奈勒（Josh Naylor）敲出二壘安打、盜上三壘後，靠賈佛（Mitch Garver）的高飛犧牲打送回。

此外，季後賽「一戰定生死」比賽中最多三振紀錄為12次，由洋基隊新秀卡姆・施利特勒（Cam Schlittler）在本季外卡系列賽第3戰締造。

雙方此後陷入投手戰，互不相讓，最終鏖戰至延長15局才分出勝負。這場大戰也超越了2018年洛磯對小熊的外卡戰（延長13局），成為大聯盟季後賽「殊死戰」史上最長的一戰。

儘管史庫柏以創紀錄的表現載入史冊，老虎仍在延長賽中功虧一簣，無緣晉級美聯冠軍戰。